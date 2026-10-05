Qué es el viejismo y por qué la mirada social sobre la vejez puede volverse propia

Díaz Marino lo planteó con crudeza: "Las pirámides van a invertirse". Y dio un ejemplo concreto de lo que observa en el territorio: "Nos cuesta en los barrios populares encontrar familias con hijos". La baja natalidad, sumada al aumento de la esperanza de vida, modifica no solo la composición de la población, sino también el rol que los mayores pueden cumplir. "Hoy se habla de silver economy, de la economía plateada", explicó el director de Fundación León, un concepto que pone el foco en una población que no solo requiere cuidados, sino que aporta experiencia y conocimiento.