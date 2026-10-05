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Qué es el viejismo y por qué la mirada social sobre la vejez puede volverse propia

Aurora Rueda y Federico Díaz Marino analizaron el fenómeno en los "Encuentros LA GACETA".

Hace 31 Min

Resumen para apurados

  • Expertos analizaron en Tucumán el viejismo durante "Encuentros LA GACETA", advirtiendo sobre el impacto de los prejuicios ante el envejecimiento poblacional.
  • La baja natalidad y el aumento de la longevidad alteran la pirámide social, mientras estereotipos negativos llevan a los mayores a autolimitarse en su vida diaria.
  • El auge de la economía plateada demandará que los adultos mayores retomen roles estratégicos, exigiendo un cambio cultural profundo más allá de lo económico.
Resumen generado con IA

El envejecimiento poblacional dejó de ser una proyección lejana para convertirse en una realidad que ya transforma la estructura social. La baja de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida están invirtiendo la clásica pirámide demográfica, y eso obliga a repensar el lugar que ocupan las personas mayores. Sobre ese tema discutieron Aurora Rueda, especialista en Gerontología y Geriatría, y Federico Díaz Marino, director ejecutivo de Fundación León, en una de las mesas de "Encuentros LA GACETA: Sentirnos Bien".

Díaz Marino lo planteó con crudeza: "Las pirámides van a invertirse". Y dio un ejemplo concreto de lo que observa en el territorio: "Nos cuesta en los barrios populares encontrar familias con hijos". La baja natalidad, sumada al aumento de la esperanza de vida, modifica no solo la composición de la población, sino también el rol que los mayores pueden cumplir. "Hoy se habla de silver economy, de la economía plateada", explicó el director de Fundación León, un concepto que pone el foco en una población que no solo requiere cuidados, sino que aporta experiencia y conocimiento.

Para Díaz Marino, ese escenario abrirá nuevas oportunidades. "Va a llegar un momento en donde no va a haber tanta población joven activa y las personas mayores van a empezar de vuelta a ocupar lugares estratégicos", sostuvo.

Las razones, según él, son dos: la experiencia acumulada y las ganas de seguir transmitiendo lo aprendido. Fundación León ya trabaja con centros de envejecimiento activo en San Miguel de Tucumán, Yerba Buena y Banda del Río Salí, con alta demanda. "La gente busca relacionarse", contó, y remarcó la importancia de estimular no solo lo físico, sino también la salud cerebral y emocional.

NUEVA VEJEZ. La conversación abordó longevidad, envejecimiento activo y los cambios que plantea una sociedad que vive más años. NUEVA VEJEZ. La conversación abordó longevidad, envejecimiento activo y los cambios que plantea una sociedad que vive más años. / OSVALDO RIPOLL, LA GACETA

Los prejuicios que pesan sobre la vejez

Rueda puso el foco en el viejismo, un concepto que define como el conjunto de prejuicios que existen hacia las personas mayores. "Los viejos son decadentes, los viejos no pueden, no pueden trabajar, tienen dificultad para estudiar", enumeró como algunas de las ideas instaladas. Para la gerontóloga, el problema no radica en cumplir años, sino en la mirada social sobre quien envejece. "El viejismo no son las arrugas, son cómo te mira el otro", resumió.

Esa mirada externa, advirtió, puede volverse propia: muchas personas terminan viéndose a sí mismas según lo que la sociedad espera de ellas. Por eso cuestiona palabras como "pasivo" y la idea de que jubilarse implica dejar de hacer. "Nadie quiere ser viejo en esta sociedad", planteó.

Un ejemplo que rompe el molde

Díaz Marino recordó la historia de León Feller, fundador de Fundación León, quien inició el proyecto a los 90 años y murió a los 102. "Piensen a los 90 años qué pueden crear, formar", propuso.

El ejemplo contradice la imagen de la vejez como una etapa de retiro y refuerza la idea central del panel: si la sociedad va a vivir más años, el desafío no es solo económico ni sanitario, sino cultural.

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