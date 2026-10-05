Proyectos musicales pueden recibir hasta $1,4 millones para grabar, filmar o salir de gira

Resumen para apurados
- El Inamu abrió en Argentina la inscripción hasta el 15 de octubre para que músicos registrados soliciten hasta $1,4 millones destinados a grabaciones, videos o giras.
- La convocatoria 2026 ofrece líneas nacionales, regionales y corales. Solo pueden postularse artistas registrados antes del 1 de octubre que no hayan recibido fondos en 2025.
- El beneficio busca aliviar los altos costos de la autogestión musical independiente, facilitando la circulación federal de proyectos y la concreción de producciones artísticas.
Grabar un disco, producir un videoclip o financiar parte de una gira suele ser uno de los mayores obstáculos para sostener un proyecto musical independiente. Desde este jueves, artistas de Tucumán que ya estén registrados podrán solicitar apoyos económicos de hasta $1,4 millones para avanzar con alguna de esas etapas.
La oportunidad corresponde a la Convocatoria Anual de Fomento 2026 del Instituto Nacional de la Música (Inamu), que recibe postulaciones desde el 1 hasta el 15 de octubre inclusive. Pueden participar solistas, bandas y coros de todo el país.
Tres líneas y montos diferentes
El apoyo más alto corresponde al Fomento Nacional, que prevé hasta 60 beneficios de $1.400.000 cada uno.
También existe el Fomento Regional, con hasta 258 apoyos de $700.000 distribuidos entre las seis regiones culturales del país. En el caso de Tucumán, los proyectos compiten dentro de la región NOA.
Una tercera línea está destinada exclusivamente a agrupaciones corales registradas y contempla hasta 20 apoyos de $1.000.000.
Cada postulante puede presentar una sola solicitud y elegir una única línea.
Para qué se puede usar el dinero
Cada proyecto debe elegir uno de los destinos habilitados por la convocatoria. Entre ellos aparecen conciertos, giras y circulación, la producción de fonogramas, por ejemplo, grabaciones musicales, y la producción de videogramas, donde entran piezas audiovisuales como videoclips. Para las agrupaciones corales existe además una categoría específica.
Esto permite que un grupo pueda utilizar el apoyo para poner en marcha una gira, mientras otro lo destina a registrar nuevas canciones o producir material audiovisual.
El requisito que deja afuera a quienes se registran ahora
Para participar no alcanza con crear una cuenta durante estas dos semanas. Los músicos tenían que estar inscriptos en el Registro Único de Artistas Musicales del Inamu y haber declarado allí su proyecto principal (como solista o agrupación) antes del 1 de octubre.
Por eso, quienes no realizaron ese paso previamente ya no pueden incorporarse a esta edición solo registrándose ahora.
Además, el Inamu informó que no podrán participar quienes hayan recibido fomentos en convocatorias realizadas durante 2025.
Cómo presentar el proyecto
Quienes sí cumplen los requisitos deben ingresar al Panel del Inamu, donde se encuentran disponibles las convocatorias y herramientas para proyectos musicales registrados.
Desde allí pueden seleccionar la Convocatoria Anual de Fomento 2026, elegir la línea correspondiente y presentar una única solicitud vinculada con su proyecto musical principal.
El plazo permanecerá abierto hasta el 15 de octubre inclusive.