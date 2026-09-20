Imágenes satelitales confirman una aceleración en el deshielo de Groenlandia y la Antártida

Un nuevo análisis de imágenes y mediciones satelitales confirmó la aceleración de la pérdida de hielo en Groenlandia y la Antártida, las dos mayores masas de hielo continental del planeta. El estudio determinó que ambas regiones perdieron en conjunto 11,3 billones de toneladas de hielo entre 1979 y 2023, una pérdida que contribuyó con 3,14 centímetros al aumento del nivel medio de los océanos.