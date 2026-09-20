Boca le ganó a San Lorenzo y dejó en evidencia dos presentes opuestos

El 2 a 0 puede parecer una diferencia demasiado corta para explicar lo que ocurrió en el Nuevo Gasómetro. En realidad, fue al revés: el resultado se quedó corto. Boca no necesitó golear para demostrar que está varios pasos por delante de San Lorenzo. La diferencia estuvo en el juego, en las herramientas y, sobre todo, en la sensación de hacia dónde va cada uno.