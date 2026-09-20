Nuevos sueldos para las fuerzas federales: cuánto cobran policías, gendarmes y prefectos en septiembre

En Gendarmería, por ejemplo, se amplió el Suplemento por Destino Estratégico de Operaciones, que alcanza a 3.510 efectivos. Según la normativa difundida, este concepto puede representar una mejora de entre el 20% y el 30% del haber neto, con porcentajes que llegan hasta el 35% en las jerarquías inferiores.