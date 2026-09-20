Nuevos sueldos para las fuerzas federales: cuánto cobran policías, gendarmes y prefectos en septiembre
El Gobierno actualizó la escala salarial de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, PSA y Servicio Penitenciario Federal. Los haberes aumentaron en septiembre y tendrán nuevas modificaciones en octubre, noviembre y diciembre.
Resumen para apurados
- En septiembre, el Gobierno nacional fijó en Argentina una nueva escala salarial para las fuerzas federales de seguridad para recomponer sus ingresos básicos.
- A través de la Resolución 844/2026 de Seguridad, la medida ajustó haberes en la PFA, Gendarmería y Prefectura, e incrementó adicionales por destino y zona.
- El plan salarial contempla nuevas subas consecutivas en octubre, noviembre y diciembre, lo que garantizará actualizaciones periódicas hasta fin de año.
El Gobierno nacional puso en vigencia una nueva escala salarial para las fuerzas federales de seguridad. La actualización comenzó a regir en septiembre y contempla nuevos incrementos escalonados durante los próximos tres meses, hasta diciembre de 2026.
La medida fue establecida mediante la Resolución 844/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional y alcanza a la Policía Federal Argentina (PFA), Gendarmería Nacional Argentina (GNA), Prefectura Naval Argentina (PNA), Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Servicio Penitenciario Federal (SPF).
La información fue publicada por Mundo Gremial, que detalló los nuevos valores de las escalas correspondientes a las distintas fuerzas.
Cuánto cobra un policía federal en septiembre de 2026
En la Policía Federal Argentina, la nueva escala establece desde septiembre un haber mensual de $3.646.718,76 para un Comisario General.
En el otro extremo de la escala, un Agente de la PFA cobra $1.105.123,47 de haber mensual.
Estos montos corresponden a la escala básica y pueden incrementarse de acuerdo con los suplementos, compensaciones y adicionales que correspondan a cada efectivo según sus funciones y destino.
Sueldos de Gendarmería en septiembre
En Gendarmería Nacional, los haberes establecidos para septiembre parten de $895.970,77 para un Gendarme II y llegan hasta $3.316.491,15 para un Comandante General.
Entre ambas categorías, la escala salarial contempla los siguientes valores:
Gendarme: $985.567,87.
Cabo: $1.084.124,63.
Sargento: $1.311.790,86.
Suboficial Mayor: $1.929.322,88.
Comandante General: $3.316.491,15.
La remuneración final puede ser superior debido a los suplementos y adicionales contemplados para determinadas funciones o destinos.
Cuánto cobra un prefecto en septiembre de 2026
En la Prefectura Naval Argentina, un Marinero tiene establecido un haber mensual de $985.567,87, mientras que un Prefecto General alcanza los $3.316.491,15.
Al igual que en las otras fuerzas, estos valores corresponden a la escala salarial y no necesariamente representan el monto final que recibe cada efectivo.
Los adicionales pueden aumentar el salario
La nueva normativa también modifica distintos suplementos, compensaciones y adicionales, por lo que el haber básico no siempre coincide con el ingreso total de un integrante de las fuerzas federales.
En Gendarmería, por ejemplo, se amplió el Suplemento por Destino Estratégico de Operaciones, que alcanza a 3.510 efectivos. Según la normativa difundida, este concepto puede representar una mejora de entre el 20% y el 30% del haber neto, con porcentajes que llegan hasta el 35% en las jerarquías inferiores.
También se actualizaron conceptos vinculados con el Suplemento Zona para Gendarmería y Prefectura. En la Policía Federal, en tanto, se modificaron adicionales relacionados con tareas de custodia, servicios ferroviarios y servicios adicionales.
Por eso, el salario que finalmente percibe cada integrante puede ubicarse por encima del monto correspondiente a su grado o jerarquía en la escala.
Cuándo vuelven a aumentar los sueldos de las fuerzas federales
El esquema salarial establece cuatro etapas de actualización: septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026.
Por lo tanto, los valores vigentes durante septiembre no serán los definitivos para el resto del año. Las escalas volverán a modificarse en los tres meses siguientes, de acuerdo con el cronograma establecido por el Gobierno nacional.