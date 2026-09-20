Libres del Sur reafirma su compromiso con las infancias y cuestiona el "abandono nacional"

"Este festejo muestra a las claras que hay una comunidad que se compromete y que vecinos y vecinas se ponen al hombro, en tiempos de crisis, a la tarea de generar igualdad de oportunidades para nuestras infancias. Esto cobra un gran valor en momentos donde tenemos un gobierno nacional que se ha apartado de la gente, recortando en áreas tan sensibles como discapacidad, jubilaciones, educación y salud. Esta realidad nos compromete a seguir trabajando junto al gobernador Osvaldo Jaldo para mejorarle la calidad de vida a tantos tucumanos que necesitan un Estado presente", dijo el concejal capitalino, Gastón Gómez, al hacer una comparación entre la política local y la del Gobierno nacional.