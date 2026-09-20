Libres del Sur reafirma su compromiso con las infancias y cuestiona el "abandono nacional"

Resumen para apurados
- Referentes de Libres del Sur celebraron el Día de las Infancias en la capital tucumana, donde cuestionaron los recortes sociales del Gobierno nacional.
- Durante el festejo en Villa Alem, los dirigentes contrastaron la contención territorial y el rol del Estado local frente al ajuste en salud, educación y obras públicas.
- El espacio ratificó su respaldo a la gestión provincial de Osvaldo Jaldo para sostener políticas de inclusión ante el desfinanciamiento impulsado desde la Nación.
Dirigentes y referentes del partido Libres del Sur se reunieron en el Barrio Ampliación Villa Alem, en la capital, para acompañar las celebraciones del Día de las Infancias.
En ese marco, destacaron la labor territorial de contención social y marcaron la diferencia entre el valor de la presencia de un Estado que acompaña a nivel local y el ajuste impulsado por el Gobierno nacional.
En una jornada cargada de actividades recreativas y acompañamiento familiar, referentes de Libres del Sur -entre ellos Ernesto Gómez Rossi, Gastón Gómez y Florencia Guerra- participaron de los festejos por el Día de las Infancias en el Barrio Ampliación Villa Alem.
Durante el encuentro, reafirmaron su compromiso con la igualdad de oportunidades para los niños, niñas y jóvenes de los barrios populares de la provincia.
"Este festejo muestra a las claras que hay una comunidad que se compromete y que vecinos y vecinas se ponen al hombro, en tiempos de crisis, a la tarea de generar igualdad de oportunidades para nuestras infancias. Esto cobra un gran valor en momentos donde tenemos un gobierno nacional que se ha apartado de la gente, recortando en áreas tan sensibles como discapacidad, jubilaciones, educación y salud. Esta realidad nos compromete a seguir trabajando junto al gobernador Osvaldo Jaldo para mejorarle la calidad de vida a tantos tucumanos que necesitan un Estado presente", dijo el concejal capitalino, Gastón Gómez, al hacer una comparación entre la política local y la del Gobierno nacional.
El legislador Ernesto Gómez Rossi remarcó la importancia de sostener un modelo que priorice a las familias tucumanas frente a las dificultades. "Trabajamos cada día para que nuestras infancias y juventudes tengan exactamente las mismas oportunidades, sin importar el lugar en el que hayan nacido", expresó.
"Hoy vemos un gobierno nacional que abandona a su suerte a Tucumán, desfinanciando políticas sociales, salud, educación y frenando la obra pública. Frente a ese modelo de exclusión, en nuestra provincia reafirmamos el compromiso de continuar defendiendo a nuestra comunidad y garantizar un Estado presente que proteja el futuro de nuestros chicos", señaló.