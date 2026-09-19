San Martín atacó bien, defendió mal y terminó pagando caro

El problema apareció después. Rafaela entendió que no necesitaba elaborar demasiado para encontrar las grietas del visitante. El equipo de Fernando Quiroz utilizó un 4-3-3 y buscó ataques verticales, con envíos largos y movimientos hacia los sectores donde San Martín mostraba mayor fragilidad. El primer empate nació de un lateral: la pelota cayó dentro del área, la defensa no logró despejar y Lucas Albertengo aprovechó el desconcierto. La escena se repitió. San Martín volvió a ponerse arriba con una acción individual de Cabrera, que aprovechó un pelotazo largo, pero otra vez no pudo sostener la ventaja. Un lateral desde mitad de cancha derivó en una peinada de Albertengo que dejó a Joel Bonifacio con ventaja. La defensa quedó mal parada y el delantero volvió a empatar.