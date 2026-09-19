Chechu Bonelli reveló cómo logro superar su separación de Darío Cvitanich

Resumen para apurados
- En una entrevista con Mario Pergolini, Chechu Bonelli reveló que logró superar su separación de Darío Cvitanich gracias a un intenso proceso de acompañamiento psicológico.
- La pareja finalizó un vínculo de 14 años y tres hijas en común, lo que llevó a la periodista a realizar terapia hasta cuatro veces por semana para procesar el impacto emocional.
- Bonelli afirmó haber superado esa etapa difícil, aportando un testimonio que visibiliza la importancia de la salud mental y la ayuda profesional frente a las crisis personales.
Chechu Bonelli habló sobre uno de los períodos más difíciles de su vida y contó cómo la terapia fue fundamental para atravesar la separación de Darío Cvitanich, con quien estuvo en pareja durante 14 años y tuvo tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia. Durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido, la periodista deportiva aseguró que recientemente volvió a sentirse orgullosa de sí misma después del proceso que atravesó.
“Yo volví a sentirme muy orgullosa de mí hace poco tiempo”, expresó Bonelli. Ante la pregunta de cómo lo había conseguido, fue contundente: “Con mucha terapia”. La modelo contó que durante ese período llegó a asistir a sesiones cuatro veces por semana, incluso los domingos. También destacó el acompañamiento de su psicóloga, Vicky, a quien definió como un sostén muy importante durante el año pasado.
Chechu Bonelli contó cuánto la ayudó la terapia
Bonelli explicó que el tratamiento psicológico tuvo un lugar central durante una etapa que describió como especialmente difícil. “Llegué a ir cuatro veces por semana, hasta los domingos”, contó durante la entrevista.
La periodista también recordó que su psicóloga estuvo disponible para acompañarla en momentos especialmente complicados. “Mi psicóloga, Vicky, fue un sostén muy grande el año pasado en un momento difícil para mí”, señaló.
Aunque no mencionó directamente a Cvitanich durante ese tramo de la entrevista, sus declaraciones se dieron al recordar el período posterior a la ruptura de su matrimonio. La separación de la pareja se hizo pública en mayo de 2025, después de 14 años de relación y tres hijas en común. Desde entonces, ambos realizaron distintas declaraciones públicas sobre el final de la relación.
“Ya está superado”, aseguró Bonelli
Durante la conversación con Pergolini, Bonelli destacó el trabajo que realizó para atravesar aquella etapa y remarcó que logró salir adelante acompañada por sus afectos, sus hijas y su actividad laboral. “Ya está superado. Fue una etapa de mi vida. Por eso ahora estoy como estoy”, afirmó.
La periodista ya había hablado meses atrás sobre el impacto emocional que tuvo la separación. En una entrevista con Vuelta y media, de Urbana Play FM, reconoció que durante un tiempo decidió mantenerse en silencio porque se encontraba atravesando un profundo dolor. “Me llamé a silencio durante mucho tiempo porque estuve hecha bosta, tirada en el piso”, había expresado.
En aquella oportunidad también contó que conversó con su psicóloga sobre la intensidad de lo que estaba sintiendo y que incluso llegó a cuestionarse por experimentar un dolor que percibía como muy fuerte.
La historia de Chechu Bonelli y Darío Cvitanich
La relación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich comenzó en 2011. Ese mismo año, cuando el futbolista se consagró campeón del torneo Apertura con Boca Juniors, Bonelli lo entrevistó en televisión y ambos protagonizaron un beso que tuvo amplia repercusión.
Ocho meses después de comenzar el noviazgo se trasladaron a Europa por la carrera futbolística de Cvitanich. Allí, en los Países Bajos y posteriormente en Francia, nació su primera hija, Lupe, el 3 de abril de 2013.
La pareja se casó el 27 de diciembre de 2014 en San Nicolás, ciudad natal de Bonelli. Al año siguiente nació Carmela, mientras ambos se encontraban viviendo en México.
Después de regresar a Buenos Aires, Cvitanich se retiró del fútbol profesional en 2022 con la camiseta de Banfield. Posteriormente, la familia volvió a instalarse en Miami y el 14 de diciembre de ese año nació Amelia, la tercera hija de la pareja.
Finalmente, después de 14 años de relación y tras haber celebrado sus 10 años de matrimonio, la separación se hizo pública en mayo de 2025.
Desde entonces, Bonelli habló en distintas oportunidades sobre el proceso personal que atravesó. Ahora, al recordar aquella etapa, aseguró que pudo dejarla atrás y que volvió a sentirse orgullosa del camino que recorrió.