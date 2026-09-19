Chechu Bonelli reveló cómo logro superar su separación de Darío Cvitanich

Chechu Bonelli habló sobre uno de los períodos más difíciles de su vida y contó cómo la terapia fue fundamental para atravesar la separación de Darío Cvitanich, con quien estuvo en pareja durante 14 años y tuvo tres hijas: Lupe, Carmela y Amelia. Durante una entrevista con Mario Pergolini en Otro día perdido, la periodista deportiva aseguró que recientemente volvió a sentirse orgullosa de sí misma después del proceso que atravesó.