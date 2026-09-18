La AFA oficializó los amistosos Clase A de la Selección: qué implica para Paredes y Molina
Los próximos compromisos de Argentina tendrán carácter internacional de fecha FIFA. El primero será ante Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, en una serie de encuentros marcada por la despedida de Lionel Messi y las gestiones para reducir las sanciones de Paredes y Molina.
Resumen para apurados
- La AFA confirmó que Argentina jugará amistosos fecha FIFA Clase A; el primero será ante Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba, en el marco de la despedida de Lionel Messi.
- El anuncio coincide con las gestiones de la AFA ante la FIFA para reducir las sanciones a Leandro Paredes y Nahuel Molina, usando como antecedente el caso de Messi en 2017.
- De no obtener un fallo favorable de la FIFA, la AFA apelará ante el TAS para habilitar a ambos futbolistas de cara al armado del plantel para los próximos compromisos.
La AFA oficializó una novedad importante de cara a los próximos compromisos de la Selección: los encuentros que disputará el equipo mayor serán amistosos internacionales de fecha FIFA Clase A.
El primero ya tiene rival, fecha y escenario confirmado. Argentina enfrentará a Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, como parte de una serie de presentaciones que también estarán atravesadas por la despedida de Lionel Messi ante el público argentino y su familia.
Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, ocupa actualmente el puesto 77 del ranking FIFA y tiene a Miguel Terceros, mediapunta del Santos, como su principal figura. El antecedente más reciente entre ambas selecciones fue en octubre de 2024, cuando Argentina se impuso por 6-0.
La AFA también busca reducir las sanciones
La oficialización de los amistosos como Clase A aparece en un momento en el que la AFA también trabaja en otro frente. La entidad comenzó gestiones ante el Comité de Apelaciones de la FIFA para intentar reducir las sanciones aplicadas a Leandro Paredes y Nahuel Molina.
En caso de no obtener una resolución favorable, la intención es llevar el reclamo hasta el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).
Para sostener su planteo, uno de los antecedentes utilizados es el caso de Messi en 2017. En aquella oportunidad, FIFA lo había suspendido durante cuatro partidos por supuestos insultos al árbitro asistente Emerson Augusto do Carvalho. La sanción terminó siendo anulada por inconsistencias en el expediente y en los informes arbitrales.
La lista de convocados para los próximos encuentros ya fue publicada. Entre los citados aparece Facundo Medina, que llegará al seleccionado después de convertir un gol para la victoria del Bayer Leverkusen en la Europa League.