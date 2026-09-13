Entrevista a Pablo De Santis: “El sueño se parece mucho a la escritura”

“Es una especie de historia de ciencia ficción, pero una ciencia ficción un poco retro, ¿no? Eso que en algún momento se llamó steampunk, que era como si fuera un pasado alternativo más que más que un futuro a partir de la tecnología que tenemos. De lo que habla esta novelita muy breve es un poco la posibilidad de ver que los sueños anticipan el porvenir, pero no de que una persona determinada anticipa el porvenir a través del sueño, sino que todos de alguna manera soñamos con el porvenir, pero soñamos pedacitos. Y entonces, de alguna manera, el Ministerio del Sueño completa eso y permite ver si va a ocurrir un crimen, un incendio, etc.”, introduce Pablo De Santis.



-Aparecen entonces esos “anticipadores” contratados por el Estado para la prevención y el control de los ciudadanos.