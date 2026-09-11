Día decisivo: Argentina se juega la clasificación a octavos en el Mundial Sub 20 femenino
El equipo dirigido por Christian Meloni enfrentará a México desde las 13 en el cierre del Grupo A. Un triunfo o un empate le dará al equipo nacional el pasaje directo como escolta, mientras que una derrota lo obligará a esperar para meterse entre los mejores terceros.
Resumen para apurados
- La selección argentina femenina Sub 20 enfrenta este viernes a México en Polonia por la última fecha del Grupo A, con el objetivo de clasificar a los octavos de final del Mundial.
- El equipo de Meloni llega segundo tras golear 8-0 a Benín. Un triunfo o empate asegura el pase directo; de perder, dependerá de otros resultados para avanzar como mejor tercero.
- Si clasifica, la Albiceleste igualará el histórico hito de Colombia 2024, consolidando el crecimiento del fútbol femenino formativo en la escena internacional.
La selección argentina femenina Sub 20 afronta este viernes un duelo determinante en la Copa del Mundo de Polonia. Desde las 13, el combinado albiceleste se medirá ante México por la tercera y última jornada del Grupo A, con televisación en directo de DSports y la TV Pública. Luego de sobreponerse a la caída inicial frente a las locales con un histórico 8-0 sobre Benín —la mayor goleada del país en citas juveniles de la FIFA—, el elenco conducido por Christian Meloni depende de sí mismo para meterse en fase de eliminación directa.
El panorama matemático ofrece distintas alternativas para el conjunto nacional, que llega ubicado en la segunda colocación con tres puntos y una sólida diferencia de gol (+5):
Si gana: Alcanzará las seis unidades y clasificará de manera directa a los octavos de final como escolta del grupo, por detrás de Polonia (que ya tiene seis y aseguró la cima por el insólito criterio de desempate olímpico).
Si empata: Sumará cuatro puntos y también asegurará el segundo puesto sin depender de lo que ocurra en simultáneo entre Polonia y Benín.
Si pierde: Quedará relegada a la tercera posición con tres unidades, ya que el conjunto azteca llegaría a cuatro. En ese escenario, y siempre que Benín no dé el golpe ante las anfitrionas, la "Albiceleste" deberá esperar hasta el cierre de la primera fase el próximo domingo para ver si su diferencia de gol le permite avanzar como uno de los cuatro mejores terceros.
Las mexicanas, subcampeonas del Premundial de Concacaf 2025 y con antecedentes de peso en la categoría (superaron la fase de grupos en cinco de sus últimas siete participaciones), llegan contra las cuerdas tras igualar 2-2 con Benín y caer 2-1 ante las polacas.
Con el envión anímico del póker de Annika Paz en la fecha pasada, Argentina intentará emular y superar lo conseguido en Colombia 2024, cuando por primera vez en la historia un seleccionado femenino nacional sorteó la fase inicial de una Copa del Mundo.