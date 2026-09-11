Día decisivo: Argentina se juega la clasificación a octavos en el Mundial Sub 20 femenino

La selección argentina femenina Sub 20 afronta este viernes un duelo determinante en la Copa del Mundo de Polonia. Desde las 13, el combinado albiceleste se medirá ante México por la tercera y última jornada del Grupo A, con televisación en directo de DSports y la TV Pública. Luego de sobreponerse a la caída inicial frente a las locales con un histórico 8-0 sobre Benín —la mayor goleada del país en citas juveniles de la FIFA—, el elenco conducido por Christian Meloni depende de sí mismo para meterse en fase de eliminación directa.