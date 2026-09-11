DeportesFútbol

Día decisivo: Argentina se juega la clasificación a octavos en el Mundial Sub 20 femenino

El equipo dirigido por Christian Meloni enfrentará a México desde las 13 en el cierre del Grupo A. Un triunfo o un empate le dará al equipo nacional el pasaje directo como escolta, mientras que una derrota lo obligará a esperar para meterse entre los mejores terceros.

Día decisivo: Argentina se juega la clasificación a octavos en el Mundial Sub 20 femenino
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La selección argentina femenina Sub 20 enfrenta este viernes a México en Polonia por la última fecha del Grupo A, con el objetivo de clasificar a los octavos de final del Mundial.
  • El equipo de Meloni llega segundo tras golear 8-0 a Benín. Un triunfo o empate asegura el pase directo; de perder, dependerá de otros resultados para avanzar como mejor tercero.
  • Si clasifica, la Albiceleste igualará el histórico hito de Colombia 2024, consolidando el crecimiento del fútbol femenino formativo en la escena internacional.
Resumen generado con IA

La selección argentina femenina Sub 20 afronta este viernes un duelo determinante en la Copa del Mundo de Polonia. Desde las 13, el combinado albiceleste se medirá ante México por la tercera y última jornada del Grupo A, con televisación en directo de DSports y la TV Pública. Luego de sobreponerse a la caída inicial frente a las locales con un histórico 8-0 sobre Benín —la mayor goleada del país en citas juveniles de la FIFA—, el elenco conducido por Christian Meloni depende de sí mismo para meterse en fase de eliminación directa.

El panorama matemático ofrece distintas alternativas para el conjunto nacional, que llega ubicado en la segunda colocación con tres puntos y una sólida diferencia de gol (+5):

Si gana: Alcanzará las seis unidades y clasificará de manera directa a los octavos de final como escolta del grupo, por detrás de Polonia (que ya tiene seis y aseguró la cima por el insólito criterio de desempate olímpico).

Si empata: Sumará cuatro puntos y también asegurará el segundo puesto sin depender de lo que ocurra en simultáneo entre Polonia y Benín.

Si pierde: Quedará relegada a la tercera posición con tres unidades, ya que el conjunto azteca llegaría a cuatro. En ese escenario, y siempre que Benín no dé el golpe ante las anfitrionas, la "Albiceleste" deberá esperar hasta el cierre de la primera fase el próximo domingo para ver si su diferencia de gol le permite avanzar como uno de los cuatro mejores terceros.

Las mexicanas, subcampeonas del Premundial de Concacaf 2025 y con antecedentes de peso en la categoría (superaron la fase de grupos en cinco de sus últimas siete participaciones), llegan contra las cuerdas tras igualar 2-2 con Benín y caer 2-1 ante las polacas.

Con el envión anímico del póker de Annika Paz en la fecha pasada, Argentina intentará emular y superar lo conseguido en Colombia 2024, cuando por primera vez en la historia un seleccionado femenino nacional sorteó la fase inicial de una Copa del Mundo.

Temas Polonia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Goleada histórica: la selección argentina aplastó 8-0 a Benín en el Mundial Sub 20 femenino

Goleada histórica: la selección argentina aplastó 8-0 a Benín en el Mundial Sub 20 femenino

Lo más popular
“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833
1

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura
2

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

Trabajamos para ver el sol y la montaña: Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza
3

"Trabajamos para ver el sol y la montaña": Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal
4

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal

El impacto del 1,7% de inflación en el dólar: así se moverá el techo cambiario en octubre
5

El impacto del 1,7% de inflación en el dólar: así se moverá el techo cambiario en octubre

Ranking notas premium
El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres
1

El trend de fotos de los años 80: la nostalgia por una época que tenía menos derechos para las mujeres

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991
2

Recuerdos fotográficos: así lucía La Recova en 1991

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT
3

Seis claves de la gestión Mohamed-Madkur al frente de la UNT

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil
4

Un adolescente de 14 años, el primer investigado en Tucumán por el nuevo Régimen Penal Juvenil

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani
5

El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani

Más Noticias
Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

Fin de semana frío en Tucumán: ¿a cuánto bajará la temperatura?

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal

Caso Lebron Group: la Justicia Federal investigará la presunta estafa piramidal

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el signo que tendrá un alivio en sus finanzas según Ludovica Squirru

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

Cómo esta hoy Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: estudia periodismo y es capitana de hockey

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

Alerta amarilla y naranja en 20 provincias: dónde se esperan tormentas, nieve y fuertes vientos

Trabajamos para ver el sol y la montaña: Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

"Trabajamos para ver el sol y la montaña": Carcelino, el vino que transforma vidas en una prisión de Mendoza

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

“Una escandalosa agresión”: la histórica alerta por Malvinas que revivió en un legajo tucumano de 1833

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

El fiasco en las pruebas PISA causó duras reacciones en la Legislatura

Comentarios