Messi, el espejo en el que aprendimos a creer

Durante más de una década, Messi fue mucho más que el mejor jugador de fútbol. Fue un espejo de la sociedad argentina. En sus triunfos y en sus derrotas vimos algo de nosotros mismos: la exigencia desmedida, la crítica feroz, la necesidad de resultados inmediatos, la frustración ante el fracaso. Y también la extraordinaria capacidad de volver a intentarlo. Messi perdió finales. Fue cuestionado. Se marchó de la Selección. Dudó. Sintió el peso de una camiseta que en la Argentina puede convertirse en una carga insoportable. Y volvió. Volvió una y otra vez hasta transformar aquello que parecía una condena en una historia de gloria. En ese recorrido hay una enseñanza que trasciende al fútbol: nadie debería ser definido por su peor momento.