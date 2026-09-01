Messi, el espejo en el que aprendimos a creer

Hay despedidas en el deporte que no terminan cuando termina un encuentro. Quedan suspendidas en la memoria, adheridas a las emociones de varias generaciones. La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina pertenece a esa clase de momentos. Porque no se va solo un futbolista. Se retira de la camiseta argentina una manera de entender el esfuerzo, la perseverancia y la capacidad de levantarse cuando todo parece perdido.
Durante más de una década, Messi fue mucho más que el mejor jugador de fútbol. Fue un espejo de la sociedad argentina. En sus triunfos y en sus derrotas vimos algo de nosotros mismos: la exigencia desmedida, la crítica feroz, la necesidad de resultados inmediatos, la frustración ante el fracaso. Y también la extraordinaria capacidad de volver a intentarlo. Messi perdió finales. Fue cuestionado. Se marchó de la Selección. Dudó. Sintió el peso de una camiseta que en la Argentina puede convertirse en una carga insoportable. Y volvió. Volvió una y otra vez hasta transformar aquello que parecía una condena en una historia de gloria. En ese recorrido hay una enseñanza que trasciende al fútbol: nadie debería ser definido por su peor momento.
Su mayor legado quizá no esté solamente en los títulos, los goles, los récords ni en las estadísticas que durante años parecieron imposibles de alcanzar. Está en haber demostrado que la grandeza también consiste en resistir. En aceptar que el fracaso forma parte del camino. En comprender que perder no significa haber terminado. Messi nos enseñó, además, que el talento necesita disciplina, que la humildad puede convivir con la excelencia y que el liderazgo no siempre necesita gritos. Su liderazgo fue silencioso, construido desde el ejemplo. Jugó, soportó críticas, volvió a intentarlo y terminó levantando con sus compañeros los trofeos que durante tanto tiempo se le habían negado.
Por eso sus conquistas tienen un alcance que excede las fronteras de una cancha. Para millones de argentinos, sus triunfos representaron una reparación emocional. La Copa América, la Finalissima y, sobre todo, el Mundial de Qatar 2022 no fueron únicamente celebraciones deportivas. Fueron momentos de encuentro en una sociedad acostumbrada a la división, instantes en los que desconocidos se abrazaron y una camiseta logró reunir a personas que pocas veces encuentran motivos para sentirse parte de algo común.
El fútbol funciona como un espejo social porque devuelve nuestras contradicciones. Nos muestra cómo somos cuando ganamos y, especialmente, cómo reaccionamos cuando perdemos. Messi atravesó esas dos caras de la Argentina. Y consiguió algo extraordinario: que el país que alguna vez lo responsabilizó por las derrotas terminara reconociéndolo por su perseverancia.
Cuando se despide, entonces, no se marcha solamente un ídolo. Se cierra una época de nuestras propias vidas. Se va el deportista que acompañó infancias, adolescencias, familias y generaciones enteras frente a un televisor. Queda, sin embargo, aquello que no puede retirarse: su ejemplo.
Para los deportistas que vienen detrás, Messi deja una obligación mucho más importante que superar sus récords: aprender de su resistencia. Para la sociedad, deja una pregunta incómoda y necesaria: ¿cuánto podríamos transformar si enfrentáramos nuestros fracasos con la misma perseverancia?
Quizás ese sea el verdadero legado de Messi. No habernos enseñado solamente cómo se gana, sino cómo se vuelve a empezar. Y en un país que tantas veces necesita volver a creer, esa lección puede durar mucho más que cualquier campeonato.