Aumentos de sueldo en septiembre 2026: qué trabajadores cobrarán más y cuánto recibirán

Resumen para apurados
- Gremios argentinos aplicarán aumentos salariales y bonos en septiembre de 2026 para recomponer los ingresos de los trabajadores frente al costo de vida.
- Los acuerdos incluyen subas porcentuales y sumas no remunerativas en un contexto de caída del 2,4% interanual en el salario real registrado.
- Varios gremios reabrirán paritarias en los próximos meses y buscarán esquemas atados a la inflación para frenar la pérdida de poder adquisitivo.
Septiembre llegará con nuevos aumentos de sueldo para trabajadores de distintos sectores. Las últimas paritarias establecieron actualizaciones de los salarios básicos, sumas no remunerativas, bonos y gratificaciones extraordinarias que impactarán en los ingresos de miles de empleados.
Los acuerdos muestran, sin embargo, una situación dispar. Según los últimos datos de la Secretaría de Trabajo, en mayo de 2026 el salario real promedio del empleo privado registrado cayó 2,4% interanual, mientras que la remuneración promedio pactada en los principales convenios colectivos retrocedió 5,2% en términos reales.
En este contexto, algunos gremios consiguieron incrementos por encima de la inflación, mientras que otros sumaron bonos y gratificaciones extraordinarias para reforzar los ingresos de los trabajadores.
Aumentos de sueldo en septiembre 2026: gremio por gremio
Empleados de Comercio
Los empleados de comercio recibirán en septiembre el último tramo del esquema de aumentos establecido en la última paritaria.
La recomposición será del 1,9%, con carácter no remunerativo y calculada sobre los salarios vigentes a junio de 2025. En septiembre no habrá un nuevo bono, ya que la suma adicional de $25.000 fue abonada durante agosto.
Bancarios
Los trabajadores bancarios tendrán en septiembre una actualización salarial del 2,1%, correspondiente a julio.
Con este incremento, el salario inicial del sector llegará a aproximadamente $2,5 millones. La recomposición acumulada durante los primeros siete meses de 2026 alcanza el 19,3%.
Trabajadores de la construcción
Los trabajadores comprendidos en los convenios 76/75 y 577/10 tendrán en septiembre un aumento del 1,9% sobre los valores vigentes al 31 de julio.
No habrá una nueva suma no remunerativa durante este mes, ya que la correspondiente al período anterior fue incorporada a los salarios básicos.
Camioneros
Los trabajadores de Camioneros tendrán un sueldo básico de $1.075.910,44 para un chofer de primera categoría.
El acuerdo vigente es el último establecido y las negociaciones volverán a abrirse durante la primera quincena de septiembre.
Sanidad
Los trabajadores de Sanidad alcanzados por los acuerdos de FATSA cobran desde agosto un aumento acumulado del 9,05% sobre los salarios vigentes en abril de 2026.
Además, durante septiembre recibirán un pago extraordinario de $101.560 por el Día de la Sanidad. La próxima revisión salarial está prevista para noviembre.
Farmacéuticos
En el caso de los farmacéuticos y bioquímicos alcanzados por el acuerdo del SAFyB, el salario básico para directores de farmacias, droguerías y laboratorios pasó de $3.444.000 en abril a $3.624.000 en junio.
A ese monto se suman adicionales de convenio que pueden elevar el ingreso alrededor de un 30%.
Para los trabajadores nucleados en FATFA, el básico de un farmacéutico alcanza $2.134.953,36, más una suma no remunerativa de $99.384,61. Para la categoría de cadetes, el básico es de $1.403.185,39, con $65.319,95 no remunerativos.
Hoteleros y gastronómicos
Los trabajadores de UTHGRA recibirán una actualización salarial acumulada del 8,03%.
En la categoría D1, el básico será de $990.555, más una suma no remunerativa de $68.000 que puede llegar a $88.000 según la categoría.
Para la categoría A1, el básico será de $1.074.307, con adicionales no remunerativos de entre $74.000 y $126.000. Además, el 10 de septiembre se abonará una gratificación de $20.000.
Trabajadores del plástico
La UOYEP acordó una recomposición salarial acumulada del 16,83% en seis meses.
Durante septiembre se aplicará un aumento del 7,28% sobre los salarios básicos. El valor horario de un operario llegará a $6.595,98, mientras que un oficial especializado cobrará $9.241,47 por hora.
Trabajadores rurales
Los trabajadores rurales nucleados en UATRE cobrarán los salarios establecidos por el acuerdo alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario.
Para un Peón General, el salario básico quedó fijado en $1.183.074,33 mensuales. Según el esquema acordado, entre julio y octubre la categoría acumulará una mejora superior a $103.000 mensuales.
Empleadas domésticas
Las trabajadoras de Casas Particulares tendrán en septiembre un aumento del 1,9% sobre los salarios mínimos conformados en julio.
También recibirán una suma no remunerativa por única vez, determinada según las horas trabajadas, de entre $8.000 y $20.000.
Encargados de edificios
Los trabajadores nucleados en Fateryh tendrán un aumento del 1,9% sobre el salario básico, proporcional a las distintas categorías.
Además, cobrarán una suma fija mensual de $25.000. Para un encargado permanente con vivienda de categoría 1, el salario alcanza $1.220.160; sin vivienda, llega a $1.401.533.
Trabajadores del vidrio
Los empleados del sector nucleados en SEIVARA tendrán un salario mínimo de $1.139.295 para la categoría A1.
Con adicionales por antigüedad y francos pagos, el ingreso alcanza $1.380.825,54. En la categoría H, la remuneración llega a $2.030.364,22.
Papeleros
Los trabajadores de la industria del papel, cartón y químicos tendrán en septiembre un incremento del 2%.
Además, volverán a recibir una gratificación extraordinaria no remunerativa de $300.000. El Salario Mínimo Papelero quedó establecido en $1.300.000 y el valor hora para la categoría A será de $6.439.
Qué pasa con los salarios y la inflación
Los nuevos acuerdos salariales llegan en un escenario en el que los ingresos de los trabajadores todavía muestran dificultades para recuperar el poder adquisitivo perdido.
El informe de la Secretaría de Trabajo señala que 17 de los convenios relevados registraron caídas del salario real. Entre los sectores más afectados aparecen metalúrgicos, textiles, comercio, calzado y seguridad privada. En el otro extremo, encargados de edificios y camioneros consiguieron mejoras reales.
Las negociaciones también comenzaron a incorporar nuevas modalidades. Mientras algunos gremios mantienen revisiones trimestrales, bancarios y químicos adoptaron mecanismos vinculados con la evolución de la inflación y los aceiteros utilizaron las proyecciones del REM del Banco Central como referencia para definir su pauta salarial.
Así, septiembre tendrá una nueva ronda de aumentos y pagos extraordinarios, aunque con diferencias importantes entre actividades y categorías. En varios sectores, además, las paritarias volverán a abrirse durante los próximos meses para definir nuevas actualizaciones.