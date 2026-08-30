“No me conformo”: el técnico de San Martín se mostró autocrítico tras el empate con Güemes

Resumen para apurados
- El DT de San Martín de Tucumán, Alejandro Orfila, fue autocrítico tras empatar 1-1 ante Güemes en La Ciudadela debido a la falta de claridad ofensiva de su equipo.
- Pese a registrar un 67% de posesión y 14 remates, el conjunto local no logró traducir su dominio en situaciones de peligro ante un rival que se replegó en defensa.
- Orfila aseguró que continuarán peleando por clasificar al Reducido y buscarán variantes tácticas para superar a rivales que presenten esquemas defensivos cerrados.
“No me conformo con el empate”, dijo Alejandro Orfila después del 1-1 ante Güemes y dejó en claro que el resultado no refleja lo que pretendía San Martín. El entrenador explicó que el equipo tuvo la pelota y el dominio, pero no consiguió transformar ese control en situaciones claras. “Nosotros teníamos la pelota, teníamos el dominio, pero no podíamos lastimar con claridad al rival”, señaló.
Orfila reconoció especialmente las dificultades del primer tiempo, ante un Güemes que se replegó y achicó los espacios. “Nos faltó un poco de claridad”, admitió el técnico, quien consideró que el equipo logró cambiar su postura después del descanso. “Fuimos más agresivos para adelante, generamos un poco más de situaciones”, explicó. Para el entrenador, allí estuvo una de las claves para entender por qué San Martín no pudo quedarse con los tres puntos.
El técnico también diferenció la posesión del verdadero dominio ofensivo y remarcó que tener la pelota no siempre significa generar peligro. “No fuimos claros para generarle situaciones de gol bien concretas”, sostuvo. San Martín terminó con el 67% de posesión y 14 remates, pero Orfila insistió en que el problema estuvo en el último tramo de la cancha. “Lo que no pudimos fue concretarlo en el último tramo del campo”, afirmó.
La bronca y una pelea que continúa
Orfila también habló de la reacción de los hinchas y reconoció que comparte el enojo después de un empate que el equipo no buscaba. “La misma bronca que tiene el hincha, la misma bronca que tengo yo y que tienen los futbolistas”, sostuvo. A su vez, destacó la convocatoria en La Ciudadela. “Desde que yo estoy acá debe haber sido el partido con mayor convocatoria”, valoró el entrenador, quien pidió que el acompañamiento continúe.
De cara a lo que viene, Orfila aseguró que el objetivo permanece intacto pese al empate. “Nosotros vamos a pelear hasta el último partido por clasificar al Reducido”, afirmó. El técnico también destacó la actitud del equipo para buscar la igualdad hasta el final y remarcó que ahora deberán encontrar “los caminos y los argumentos” para superar a rivales que se repliegan. “No es desilusión. Nosotros vamos a seguir porque el equipo responde”, concluyó.