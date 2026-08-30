“No me conformo”: el técnico de San Martín se mostró autocrítico tras el empate con Güemes

La bronca y una pelea que continúa

Orfila también habló de la reacción de los hinchas y reconoció que comparte el enojo después de un empate que el equipo no buscaba. “La misma bronca que tiene el hincha, la misma bronca que tengo yo y que tienen los futbolistas”, sostuvo. A su vez, destacó la convocatoria en La Ciudadela. “Desde que yo estoy acá debe haber sido el partido con mayor convocatoria”, valoró el entrenador, quien pidió que el acompañamiento continúe.