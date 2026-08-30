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Facdef gritó campeón en el 1° Torneo Interligas de sóftbol femenino

En una definición 100% tucumana disputada en Santiago del Estero, el conjunto universitario se consagró de manera invicta tras vencer a CEF 18 en la final.

CAMPEONAS. Las jugadoras de Facdef celebran el título en Santiago del Estero.
CAMPEONAS. Las jugadoras de Facdef celebran el título en Santiago del Estero.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Facdef se consagró campeón invicto del 1° Torneo Interligas de sóftbol femenino este fin de semana en Santiago del Estero tras vencer 17-4 a CEF 18 en la final.
  • El certamen reunió a los mejores clubes de Tucumán y Santiago del Estero. Facdef ganó todos sus duelos y CEF 18 avanzó tras desempatar por diferencia de carreras.
  • Este inédito certamen regional fortalece la integración deportiva entre provincias y consolida el crecimiento y nivel competitivo del sóftbol femenino en el NOA.
Resumen generado con IA

El sóftbol femenino vivió un fin de semana histórico con la disputa del Primer Torneo Interligas, certamen que reunió a los campeones y subcampeones de los campeonatos de Tucumán y Santiago del Estero. Tras tres jornadas de competencia, FACDEF se coronó campeón invicto tras superar a CEF 18 en el juego decisivo.

El torneo contó con la participación de los cuatro mejores equipos de la región: por Tucumán compitieron CEF 18 (campeón) y Facdef (subcampeón), mientras que por Santiago del Estero dijeron presente Círculo SC (campeón) y Caranchos (subcampeón).

El camino hacia la definición

La acción comenzó el viernes con partidos en simultáneo en ambas provincias. En suelo tucumano, Facdef dio el primer golpe al vencer en un ajustado duelo a CEF 18 por 10-8, mientras que en Santiago del Estero, Caranchos se impuso ante Círculo SC por 8-3.

La competencia continuó con una apasionante doble jornada. En el primer turno, los elencos tucumanos mostraron su poderío: CEF derrotó a Caranchos por 11-2 y FACDEF superó a Círculo por 7-1.

SUBCAMPEONAS. Las integrantes del plantel del CEF 18 posan con su trofeo. SUBCAMPEONAS. Las integrantes del plantel del CEF 18 posan con su trofeo.

Más tarde, en el cierre de la fase regular, Facdef selló su pase directo a la final de forma invicta al derrotar con contundencia a Caranchos por 13-2. Por su parte, CEF cayó ante Círculo por 8-4.

Este último resultado generó un triple empate en la tabla entre CEF, Círculo y Caranchas (todos con récord de 1 victoria y 2 derrotas). Sin embargo, gracias a una diferencia favorable de dos carreras sobre los conjuntos santiagueños, el conjunto de CEF aseguró el segundo boleto al partido definitorio.

Contundencia y título para Facdef

La gran final tuvo lugar en territorio santiagueño, pero con protagonismo exclusivamente tucumano. Facdef ratificó el nivel superlativo mostrado a lo largo del certamen y desplegó todo su poder de bateo para superar a CEF por 17-4. Por la amplia diferencia en el marcador, el encuentro concluyó por nocaut en apenas 3 innings, desatando el festejo universitario y coronando un torneo perfecto.

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