Facdef gritó campeón en el 1° Torneo Interligas de sóftbol femenino

La gran final tuvo lugar en territorio santiagueño, pero con protagonismo exclusivamente tucumano. Facdef ratificó el nivel superlativo mostrado a lo largo del certamen y desplegó todo su poder de bateo para superar a CEF por 17-4. Por la amplia diferencia en el marcador, el encuentro concluyó por nocaut en apenas 3 innings, desatando el festejo universitario y coronando un torneo perfecto.