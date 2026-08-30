“Quiero que sepan que estamos firmes”: Maduro reapareció con fotos desde la cárcel de Nueva York

La última vez que fue visto públicamente fue el 22 de julio, durante una audiencia judicial en la que se confirmó que el inicio del juicio en su contra está previsto para el 1 de junio de 2027. El líder chavista, que gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura, enfrenta cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, acusaciones que rechaza.