“Quiero que sepan que estamos firmes”: Maduro reapareció con fotos desde la cárcel de Nueva York

Resumen para apurados
- Nicolás Maduro reapareció este domingo en redes sociales con fotos desde la cárcel de Nueva York para enviar un mensaje de firmeza y apoyo a sus seguidores y familia.
- El expresidente está detenido desde enero tras un operativo de EE.UU. en Caracas y enfrenta cargos de narcoterrorismo, con fecha de juicio fijada para junio de 2027.
- Su reaparición coincide con diálogos políticos y un reciente pacto petrolero entre EE.UU. y el gobierno venezolano encargado, en un clima de alta tensión regional.
El secuestrado expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reapareció este domingo en redes sociales con dos fotografías tomadas desde la cárcel de Nueva York, en Estados Unidos (EEUU), donde permanece detenido desde enero. En el mensaje, dirigido a su familia y seguidores, aseguró que continúa “firme” y agradeció las muestras de apoyo recibidas.
“Pequeño regalo de amor y esperanza. Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, expresó Maduro al compartir las imágenes en las que aparece sonriente, realizando el símbolo de la victoria, vestido con un uniforme gris y zapatillas blancas.
Las fotografías llevan una marca con la fecha del 25 de junio, un día después del doble terremoto ocurrido en Venezuela que dejó más de 6.000 muertos.
“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero”, añadió el dirigente chavista, consignó la cadena CNN.
PequeÃ±o regalo de amor y esperanza— NicolÃ¡s Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026
EnvÃo estas fotos como un pequeÃ±o regalo a todos mis nietos y nietas, a los niÃ±os y niÃ±as, y a toda la gente noble que nos ama. pic.twitter.com/Z6u3130arn
Maduro permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn desde que fue capturado en Caracas el 3 de enero durante un operativo militar estadounidense.
La última vez que fue visto públicamente fue el 22 de julio, durante una audiencia judicial en la que se confirmó que el inicio del juicio en su contra está previsto para el 1 de junio de 2027. El líder chavista, que gobernó Venezuela desde 2013 hasta su captura, enfrenta cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y armas, acusaciones que rechaza.
La mayoría de sus publicaciones recientes en redes sociales estuvieron vinculadas con motivos religiosos e imágenes de archivo junto a su esposa, Cilia Flores, quien también permanece encarcelada en Nueva York, acompañadas por la frase “Los queremos de vuelta”.
A comienzos de agosto, en el inicio de las conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición, Maduro también se había pronunciado desde sus redes. “Saludamos todo el camino del diálogo que ayude a consolidar la paz, la convivencia y el encuentro entre venezolanos”, expresó entonces.
La nueva publicación se produjo después del anuncio de un acuerdo petrolero entre el Gobierno de Donald Trump y el de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La Casa Blanca destacó que el entendimiento permitirá tener el control de 65.000 millones de barriles de petróleo de las reservas venezolanas, mientras que Rodríguez señaló que el acuerdo conllevará inversiones por U$S100.000 millones.