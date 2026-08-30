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Rescató a una perra abandonada en la ruta y la historia de Lola volvió a conmover a miles de personas

Un conductor encontró a Lola abandonada al costado de la Ruta 3, en Tierra del Fuego, y decidió rescatarla. Más de dos años después, su historia volvió a hacerse viral.

Rescató a una perra abandonada en la ruta y la bautizó Lola
Rescató a una perra abandonada en la ruta y la bautizó Lola La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Eduardo Ramírez rescató a una perra abandonada en la Ruta 3 de Tierra del Fuego, caso que se viralizó en redes tras difundirse el video del hecho.
  • El conductor halló al animal solo con un pote de comida al costado del camino, frenó su vehículo para asistirla y decidió adoptarla definitivamente.
  • La difusión del caso visibiliza la problemática del abandono de mascotas y recuerda la vigencia de la Ley 14.346 contra el maltrato animal en el país.
Resumen generado con IA

Un viaje por la Ruta Nacional 3, en Tierra del Fuego, terminó cambiando para siempre la vida de una perra que había sido abandonada al costado del camino. Eduardo Ramírez circulaba por la zona cuando advirtió la presencia del animal, que estaba completamente sola y apenas tenía a su alrededor un pequeño recipiente con comida.

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El hombre redujo la velocidad, detuvo el vehículo y decidió acercarse. El encuentro quedó registrado en un video casero que, más de dos años después, volvió a circular con fuerza en las redes sociales. “¿Quién te dejó acá? ¿Querés venir con nosotros?”, se escucha decir a Eduardo mientras intenta acercarse al animal. 

La perra finalmente aceptó y él tomó la decisión de llevársela. Desde aquel momento, la historia de ambos cambió. La llamó Lola y, según contó tiempo después, nunca volvió a estar sola.

Qué pasó con Lola después del rescate

El video del rescate despertó la curiosidad de miles de usuarios, que comenzaron a preguntar qué había ocurrido con la perra después de aquel episodio.

Ante la repercusión, Eduardo compartió la historia de Lola y recordó aquel momento ocurrido más de dos años atrás. Explicó que se cruzaron “en medio de la nada”, cuando ella estaba abandonada junto a la Ruta 3.

Para el hombre, aquel encuentro no solo modificó la vida del animal. También tuvo un profundo impacto personal. “Ese día no solo cambió su suerte, cambió la mía para siempre”, expresó al recordar el rescate. Además, describió aquella decisión como el comienzo de una historia marcada por el amor y la lealtad.

En sus historias de Instagram también publicó un video en el que se puede observar a Lola junto a él, demostrando el vínculo que construyeron desde aquel día.

La historia de Lola volvió a poner el foco en el abandono animal

La repercusión que alcanzó el video también permitió visibilizar una problemática que afecta a numerosos animales: el abandono.

En Argentina, la Ley Nacional 14.346 establece sanciones para los actos de maltrato y crueldad contra los animales. Ante un caso de estas características, la denuncia puede realizarse en una comisaría, una fiscalía o ante la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio (UFI) correspondiente al lugar donde ocurrió el hecho.

La historia de Lola, que comenzó con un abandono a la vera de una ruta y terminó con un rescate, volvió a circular años después para mostrar cómo una decisión tomada en pocos minutos puede cambiar por completo la vida de un animal.

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