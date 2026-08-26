Candelaria Rojas Paz: “Mi voz poética se volvió más consciente de la fragilidad y, al mismo tiempo, más valiente”

- Llegan en un momento en el que ya no siento que tenga que demostrarle nada a la poesía. Eso, para mí, es una libertad enorme. Durante mucho tiempo una escribe buscando una voz. Ahora siento que la voz aparece cuando una deja de perseguirla. Mi poesía de hoy está más atenta a lo pequeño, a lo que permanece debajo de las palabras. No necesito que todo sea explicado. Me interesa más sugerir, abrir una puerta, dejar una imagen latiendo. Creo que mi voz poética se volvió más consciente de la fragilidad y, al mismo tiempo, más valiente. Hay una mujer que mira hacia atrás, pero no para quedarse allí. Mira para entender qué hizo con todo aquello que le tocó vivir. Quizás por eso “Después de todo” tiene algo de conversación con la propia vida: no desde las certezas, sino desde las preguntas que aprendimos a habitar.