OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: La reforma del Banco Central
26 Agosto 2026

Milei intensificó su carrera hacia la presidencia cuestionando al Estado como moderador del bienestar del pueblo y proclamando la eliminación del Banco Central, sin saber que la entidad pertenece al ámbito nacional, y que la carta orgánica es la que activa las siguientes funciones ejecutivas: emitir dinero, no falsificarlo como dijo el Presidente, asimilando exl acto técnico del Banco Central con un delito común; contener la inflación no impulsarla, para destruir el poder adquisitivo de la gente, como lo interpretó Milei; utilizar las reservas netas para pagar deudas, sin tener que recurrir al endeudamiento para mantener artificialmente el valor del dólar. La reforma elimina las facultades que tiene el banco, para monitorear: el endeudamiento crítico, e histórico de las familias argentinas; un modelo de desarrollo, con crecimiento económico, integrando a todos los sectores sociales, en la distribución de la riqueza; la simplificación del acceso al crédito para las Pymes; los intereses, que pagan las tarjetas de crédito; el seguimiento de los intereses que los bancos pagan por plazos fijos; y salvaguardar la inembargabilidad de las reservas internacionales, que son el respaldo externo de la moneda etc. La centralización del poder en una autoridad superior, e independiente del gobierno nacional, disminuye el margen de acción, las atribuciones jurídicas y el control regulatorio de la institución, por ende la reforma busca: asegurar la estabilidad de las autoridades de la entidad, nombradas por decreto, frente a presiones, o cambios políticos; transformar a la entidad, en custodia del valor del peso, de la inflación y la estabilidad monetaria; asumir el costo del ajuste de la política monetaria del actual gobierno; evitar una investigación sobre las maniobras de endeudamiento, del ministro de economía; autorizar a los bancos internacionales que prestan al país a embargar las reservas internacionales que son el respaldo externo de la moneda local. Por último, la presunción del Presidente de que la emisión de dinero en poder del consumidor aumenta los precios, fue refutada por Perón hace 79 años con la frase “… es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume…”.

José Emilio Gómez                             

joseemiliogomez08@gmail.com

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