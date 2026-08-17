Cómo fue la “Partición” de la ONU

¿Quién opera en Israel?

Hay una sensación de que aquello que se analiza desde el derecho internacional respecto de la política que mueve a Israel a operar como lo hace, en alianza con los EEUU, contra Irán, por ejemplo, no está siendo asumido como lógico y apropiado. ¿Desde dónde? Desde el mismísimo gobierno israelí. No hay una línea recta que traduzca una política de sólidos basamentos ni por la seguridad del estado, el bienestar de su pueblo y la calidad de las relaciones con la comunidad de naciones del orbe. La soledad ruidosa en la que está inmerso Israel no es por fenómenos atmosféricos ni telúricos. Sí por los cuestionamientos a su política guerrera que desde infinidad de sitios viene siendo calificada de la peor manera. Rozar nuevamente con aquello de cuestionar como antisemitismo, así sea por opinar cuestionando acciones del gobierno israelí, es ingresar -sin quererlo- en un remolino ingobernable, como el de los tornados caribeños. Israel, en su actual gestión, podrá acumular cifras record de bajas de sus “enemigos” – en Gaza, Irán o Líbano- como logros de una precisa y contundente gestión bélica a la par que se empecinará en colonizar Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este para “inflar el mapa de Israel”. Pero lo que hace es consolidar los resortes que generan los enfrentamientos que serán el día a día de los israelíes. Y de los palestinos. Demasiado tiempo sin nada bueno a la vista. Tajante la posición del gobierno: “No a los dos estados. No a una Palestina-Nación. Está teniendo su costo.