Seguridad

Gendarmería encontró cocaína y marihuana en una riñonera abandonada en Buenos Aires

Una patrulla del Escuadrón Seguridad Ciudadana “Sur” encontró una riñonera con cocaína y cannabis sativa luego de que un hombre la arrojara en la vía pública y escapara al advertir la presencia de los efectivos.

Gendarmería encontró cocaína y marihuana en una riñonera abandonada en Buenos Aires
Hace 2 Hs

Una patrulla motorizada del Escuadrón Seguridad Ciudadana “Sur” secuestró drogas abandonadas en la vía pública durante un operativo realizado en la localidad de El Jagüel, partido bonaerense de Esteban Echeverría, luego de que un hombre escapara al advertir la presencia de los gendarmes.

Según se informó, los efectivos fueron alertados cuando un hombre arrojó un bulto entre las calles Neuquén y José María Martínez y huyó al percatarse de la presencia de la fuerza.

Ante esa situación, los funcionarios realizaron un rastrillaje por la zona y aseguraron el lugar. Durante la inspección hallaron una riñonera de color negro que contenía envoltorios con una sustancia blancuzca y otra de origen vegetal.

Posteriormente, las pruebas de campo Narcotest confirmaron la existencia de 286 dosis (76 gramos) de cocaína y 25 envoltorios (22 gramos) de cannabis sativa.

El procedimiento concluyó con el labrado de las actuaciones por presunta infracción a la Ley 23.737 y con la incautación de la totalidad de los estupefacientes, por disposición del magistrado interviniente.

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