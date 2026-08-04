Salta quiere endurecer las sanciones por maltrato animal: proponen quitarles la licencia de conducir a los infractores

El proyecto fue presentado este lunes y, ese mismo día, la Municipalidad de Salta anunció que también llevará una iniciativa similar al Concejo Deliberante. De esta manera, se busca avanzar por una doble vía legislativa para abordar un problema que, según las estadísticas oficiales, afecta a una gran mayoría de los animales que llegan al Centro de Adopciones municipal.