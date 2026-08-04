Salta quiere endurecer las sanciones por maltrato animal: proponen quitarles la licencia de conducir a los infractores
El intendente Emiliano Durand presentó un proyecto para modificar el Código de Contravenciones y propone impedir que quienes abandonen o maltraten animales puedan obtener o renovar el carnet.
La Municipalidad de Salta busca dar un paso más en la lucha contra el maltrato y el abandono de animales. El intendente Emiliano Durand presentó ante los diputados provinciales por Capital un proyecto de ley para modificar el Código de Contravenciones y establecer sanciones para quienes incurran en esas conductas.
Entre las medidas más llamativas de la iniciativa aparece una restricción que podría afectar directamente a los infractores: quienes maltraten o abandonen animales no podrían obtener por primera vez ni renovar su licencia de conducir.
El proyecto fue presentado este lunes y, ese mismo día, la Municipalidad de Salta anunció que también llevará una iniciativa similar al Concejo Deliberante. De esta manera, se busca avanzar por una doble vía legislativa para abordar un problema que, según las estadísticas oficiales, afecta a una gran mayoría de los animales que llegan al Centro de Adopciones municipal.
“El 80% de los animales que ingresan al Centro de Adopciones Municipal fueron maltratados o abandonados previamente”, precisó Pablo Díaz, director del Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla”.
El funcionario explicó que se trata de una realidad que se repite a diario y que ese dato fue uno de los principales motivos que impulsaron la presentación de los dos proyectos.
Qué sanciones proponen
La imposibilidad de obtener o renovar el carnet de conducir no sería la única sanción contemplada. Las iniciativas también prevén que quienes sean responsables de maltrato o abandono deban realizar trabajos comunitarios en el propio Centro de Adopciones Municipal.
La intención es que los infractores tengan contacto directo con las consecuencias de las conductas por las que fueron sancionados.
Desde el municipio remarcaron que la propuesta no apunta únicamente a castigar. La intención es complementar las medidas de concientización y prevención con normas que desalienten el maltrato y el abandono.
“Las campañas de castración y educación son fundamentales, pero necesitan estar acompañadas por normas que desalienten estas conductas y refuercen el compromiso de todos”, sostuvo el secretario de Gobierno, Nicolás Martorell.
De esta manera, la Municipalidad plantea una política que combine las campañas de concientización y educación con sanciones para quienes no cumplan con las normas de protección animal.
La diputada provincial por Capital Marianela Ibarra respaldó la convocatoria realizada por el intendente y destacó que se trata de una problemática que lleva años.
“Los cambios consisten en sancionar y hacer más estrictos los controles a las personas que abandonen o maltraten a sus animales. Sabemos que es un problema de muchos años, así que celebro la convocatoria del intendente”, afirmó.
Municipio, Policía y Justicia, en la mira
El proyecto contempla además un trabajo articulado entre la Municipalidad, la Policía de Salta y la Justicia. El objetivo es identificar a los responsables de los casos de maltrato o abandono y avanzar con la aplicación de las sanciones correspondientes.
La coordinación entre los tres organismos busca evitar los vacíos que históricamente dificultaron la persecución de este tipo de hechos en la provincia.
Las iniciativas forman parte de una política más amplia que la Municipalidad de Salta desarrolla en materia de bienestar animal. Entre las acciones ya implementadas se encuentran las castraciones gratuitas, las campañas de concientización y la promoción de la tenencia responsable de mascotas.