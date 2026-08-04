¿Volvió el amor? La foto de Shakira y Antonio de la Rúa que encendió los rumores 15 años después de su separación

Resumen para apurados
- Shakira y Antonio de la Rúa desataron rumores de reconciliación tras ser fotografiados juntos recientemente en República Dominicana durante una comida.
- La pareja mantuvo un romance de más de una década desde el año 2000. Tras 15 años separados, la foto compartida por un empresario reavivó versiones de acercamiento.
- Aunque no hay confirmación oficial, el reencuentro genera gran impacto mediático e ilusión entre los fanáticos sobre el posible renacimiento de una emblemática pareja.
Hay historias de amor que parecen quedar definitivamente en el pasado, pero que vuelven a despertar todo tipo de especulaciones cuando sus protagonistas reaparecen juntos. Eso ocurrió con Shakira y Antonio de la Rúa, quienes volvieron a quedar en el centro de la escena después de ser fotografiados compartiendo un encuentro en República Dominicana.
La imagen fue suficiente para que miles de fanáticos comenzaran a preguntarse si la cantante colombiana y el hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa decidieron darse una nueva oportunidad, quince años después de su separación.
La fotografía fue publicada por el empresario George Nader, quien mostró a Shakira junto a Antonio de la Rúa, Tonino Mebarak, hermano y uno de los hombres de mayor confianza de la artista, y él mismo durante una comida en un restaurante de Miches, en República Dominicana.
Pero hubo un detalle que rápidamente llamó la atención. En la imagen, Shakira aparece sonriente y con uno de sus brazos apoyado sobre el hombro de Antonio. La postal no tardó en recorrer las redes sociales y disparó las versiones sobre un posible romance entre quienes durante más de una década fueron una de las parejas más conocidas del espectáculo internacional.
Nader acompañó la publicación con una breve frase: "Solo n Michess!!", en referencia al lugar donde se produjo el encuentro.
Por ahora, sin embargo, no hay confirmación de una reconciliación. Ni Shakira ni Antonio de la Rúa realizaron declaraciones públicas sobre la fotografía y tampoco hubo gestos que permitan afirmar oficialmente que volvieron a estar juntos. Hasta el momento, todo queda en el terreno de las especulaciones.
Una historia que comenzó en Buenos Aires
Shakira y Antonio comenzaron su romance en Buenos Aires en el año 2000. Durante más de una década formaron una de las parejas más sólidas del espectáculo internacional, pero su vínculo no se limitó al plano sentimental.
Antonio tuvo un papel importante en la estrategia profesional de la artista durante los años de mayor crecimiento de su carrera. Participó activamente en decisiones relacionadas con el lanzamiento de Laundry Service, el álbum que terminó de convertir a Shakira en una estrella global.
Durante aquella etapa, la cantante también le dedicó públicamente varios de sus éxitos. Uno de los más recordados es "Días de enero", una canción que retrataba el momento que atravesaba Antonio después de la crisis política que derivó en la caída del gobierno de su padre.
La letra hablaba de sanar heridas y acompañarlo durante uno de los momentos más difíciles de su vida.
En enero de 2011, la pareja anunció oficialmente su separación mediante un comunicado conjunto. En aquel mensaje explicaron que habían decidido tomar caminos diferentes en el plano sentimental, aunque aclararon que continuarían unidos profesionalmente.
Con el paso del tiempo, esa relación laboral también llegó a su fin. Ambos optaron por mantener un perfil bajo respecto de su vínculo y Antonio prácticamente desapareció del foco mediático.
Shakira, en tanto, inició una nueva etapa junto al exfutbolista Gerard Piqué, con quien tuvo a sus hijos, Milan y Sasha, antes de protagonizar una de las separaciones más mediáticas de los últimos años.
Los rumores de una reconciliación
La fotografía tomada en República Dominicana llega después de varios meses en los que distintos medios ya habían hablado de un supuesto acercamiento entre Shakira y Antonio de la Rúa.
Incluso, durante 2025, el periodista Juan Etchegoyen aseguró haber recibido información de una "fuente inobjetable" que confirmaba una reconciliación entre ambos.
De acuerdo con aquella versión, Shakira y Antonio habían retomado el contacto inicialmente por cuestiones laborales y, con el tiempo, el vínculo habría vuelto a transformarse en una relación amorosa.
El periodista también sostuvo que la buena relación de Antonio con Milan y Sasha habría sido uno de los factores que terminó acercándolos nuevamente. Según esa versión, ambos ya compartirían gran parte de su tiempo, aunque sin hacerlo público.
Sin embargo, esas versiones nunca fueron confirmadas por los protagonistas.
Por ahora, la única certeza es la fotografía tomada en República Dominicana. Para algunos, se trata simplemente de la imagen de dos personas que lograron conservar una amistad después de una extensa historia compartida.
Para otros, la sonrisa de Shakira, el gesto de cercanía con Antonio y la complicidad que transmite la postal fueron suficientes para volver a ilusionarse con una de las parejas más recordadas de comienzos de siglo.