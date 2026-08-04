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No solo consume energía: qué pasa si dejás el cargador conectado todo el tiempo

Dejar el cargador enchufado puede ser una práctica bastante cómoda y a la vez, nociva.

Las consecuencias de dejar conectado el cargador.
Las consecuencias de dejar conectado el cargador.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Dejar el cargador del celular enchufado continuamente en el hogar genera riesgos de incendios por cortocircuitos y un consumo constante de energía fantasma.
  • Esta práctica habitual desgasta los cables, sobrecalienta dispositivos antiguos o de mala calidad y consume hasta 0,2 vatios por hora, aumentando la factura eléctrica.
  • Desconectar el cargador cuando no se usa preservará la vida útil del equipo, evitará gastos innecesarios en la tarifa de luz y prevendrá accidentes domésticos graves.
Resumen generado con IA

Dejar el cargador conectado puede ser un hábito bastante eficiente y sobre todo cómodo. Así no es necesario tratar de recordar donde dejamos este dispositivo tan esencial en la vida diaria y el movimiento es tan simple como conectar nuestro teléfono. Pero las consecuencias de esas sencillez parecen ser mucho más graves.

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Nuestro cargador puede permanecer días conectado sin la necesidad de separarlo de la fuente eléctrica. Pero esta rutina sumamente extendida puede causarles serios daños y problemas, tanto para el dispositivo como para el hogar e incluso el bolsillo y poner en riesgo la vida, ocasionando cortocircuitos hasta un incendio de mayor magnitud.

Efectos de dejar el cargador enchufado

La plataforma tecnológica Techwalla señaló cuáles eran los motivos por los que no deberíamos dejar el cargador enchufado sin un dispositivo al cual ocurra el traspaso de energía.

Consumo inadvertido

En primer lugar, esta práctica produce un consumo de energía pasiva, considerando el aparato como “vampiro de energía” debido a que el cargador de un celular podría consumir hasta 0.2 vatios por hora.

Sobrecalentamiento

Esto es un problema que afecta principalmente a los cargadores más viejos o de mala calidad cuando están recibiendo un flujo constante de energía. Lo más peligroso es que estos sobrecalentamientos pueden provocar a cortocircuitos que pueden desencadenar en un incendio en tu casa en los casos más extremos.

Desgaste del cable y daños a tus dispositivos

Como todo en este mundo, el uso continuo provoca desgaste, que ya no solo afecta a la efectividad de la carga y el rendimiento del cargador, sino que puede acabar causando daños mayores a tu teléfono también.

Otras consecuencias

Estos problemas que puede provocar dejar enchufado el cargador son los siguientes, según diario AS:

- Afecta la vida útil de un cargador móvil.

- Deterioro en el cable de alimentación.

- Afectación en las clavijas de conexión.

- Si el cable esta doblado puede afectar su funda protectora.

- Generará un sobrecalentamiento.

- Aumenta el consumo de energía eléctrica.

- Puede provocar cortos circuitos menores.

- Puede ser el causante de un incendio mayor.

Dejar el cargador del teléfono celular conectado sin que exista un dispositivo móvil cargando, producirá consumo de energía fantasma, que aunque es menor a la que consumen los electrodomésticos que están conectados sin ser usados, a la larga puede producir un gasto innecesario en las cuentas de los usuarios y afectar a las carteras de los ciudadanos.

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