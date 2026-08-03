Es sobrino del “Pulga” Rodríguez, heredó su apodo y es el goleador de la Liga Tucumana

El apodo parece una ironía. Nicolás Rodríguez mide 1,82 metros, tiene potencia física, se destaca en el juego aéreo y está lejos de responder a la descripción habitual de una “Pulga”. Sin embargo, dentro del fútbol tucumano muchos lo conocen de esa manera. La explicación está en su familia. Nicolás es sobrino de Luis Miguel Rodríguez, uno de los futbolistas más importantes de la historia de la provincia, e hijo de Walter Rodríguez, quien también tuvo una trayectoria en el fútbol y vistió las camisetas de Ñuñorco y Atlético Tucumán. “Yo creo que el apodo viene por el lado de mi familia, por ser sobrino del ‘Pulga’. De ahí me fueron bautizando así”, explicó el delantero de Alto Verde de Simoca.