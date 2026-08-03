Se extiende la crisis en River: Francescoli rompió el silencio y definió qué pasará con Eduardo Coudet

Resumen para apurados
- Enzo Francescoli confirmó la continuidad de Eduardo Coudet como DT de River en el Monumental, tras sufrir su quinta derrota consecutiva al caer 1-0 ante Rosario Central.
- La racha negativa incluye la derrota en la final con Belgrano, la eliminación de Copa Argentina ante Aldosivi y caídas ante Barracas, Gimnasia y el equipo rosarino.
- Con el respaldo de la dirigencia, Coudet buscará cortar la crisis futbolística en la próxima fecha cuando River visite a Tigre con la obligación de sumar un triunfo.
La crisis futbolística de River se profundizó con la derrota por 1 a 0 frente a Rosario Central en el estadio Monumental, un resultado que significó la quinta caída consecutiva del equipo de Eduardo Coudet y volvió a poner en duda la continuidad del entrenador.
Tras el encuentro, el club decidió que ni el cuerpo técnico ni los jugadores hablaran con la prensa. Sin embargo, quien sí enfrentó los micrófonos fue Enzo Francescoli, director deportivo de la institución, que dejó una respuesta contundente cuando fue consultado por el futuro del DT.
"¿Sigue el Chacho? Sí", respondió el uruguayo al retirarse del estadio, ratificando el respaldo de la dirigencia pese al delicado presente que atraviesa el equipo.
River busca cortar la peor racha
La derrota ante Rosario Central se sumó a una serie negativa que comenzó con la final del Torneo Apertura frente a Belgrano. Luego llegaron la eliminación ante Aldosivi por la Copa Argentina y las caídas en el Torneo Clausura frente a Barracas Central, Gimnasia y el conjunto rosarino.
Con el respaldo institucional confirmado, Coudet intentará revertir la situación en la próxima fecha, cuando River visite a Tigre con la obligación de cortar una racha que encendió todas las alarmas en Núñez.