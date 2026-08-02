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River perdió con Rosario Central y el Monumental explotó contra jugadores y dirigentes

El "Millonario" sumó su cuarta derrota en fila, pese a generar las mejores situaciones. Los hinchas descargaron su bronca con insultos al plantel y a la comisión directiva.

OTRO MAZAZO. Rosario Central se aprovechó de una falla defensiva y le dio otro golpe al mentón a River.
OTRO MAZAZO. Rosario Central se aprovechó de una falla defensiva y le dio otro golpe al mentón a River.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • River Plate cayó 1-0 ante Rosario Central en el Monumental por la Liga Profesional, sufriendo su cuarta derrota seguida y desatando el enojo del público contra el plantel y dirigencia.
  • A pesar de mostrar una mejora futbolística y dominar el encuentro, el equipo pagó cara su falta de eficacia en el área y un gol en contra de Nicolás Otamendi en el primer tiempo.
  • Tras sumar cero puntos de los últimos doce disputados, la crisis futbolística escaló a nivel institucional, generando tensión en las tribunas y una urgencia apremiante de resultados.
Resumen generado con IA

El resultado volvió a ser el mismo, aunque esta vez el desarrollo contó otra historia. River perdió 1-0 con Rosario Central y sumó su cuarta derrota consecutiva, pero, a diferencia de otros partidos, dejó la sensación de que mereció mucho más. Jugó probablemente sus mejores 90 minutos del semestre, generó situaciones, empujó durante casi todo el encuentro y terminó chocando contra su propia falta de eficacia, una cuota importante de mala fortuna y un arbitraje que dejó más dudas que certezas.

El gol en contra de Nicolás Otamendi, a los 27 minutos del primer tiempo, terminó definiendo un partido que River nunca dejó de buscar. El equipo dominó territorialmente, atacó por las bandas, acumuló centros y situaciones, reclamó un penal por mano que el VAR finalmente anuló y hasta jugó los últimos minutos con un hombre más por la expulsión de Emanuel Coronel. Pero ni siquiera ese escenario le alcanzó para evitar otra frustración.

El gran problema ya no parece ser el funcionamiento. El equipo mostró una versión mucho más competitiva que en fechas anteriores. Joaquín Freitas volvió a ser desequilibrante, Gastón Ávila tuvo personalidad para jugar y Giovanni Cantizano fue el jugador más peligroso de Rosario Central. River buscó por todos los caminos, aunque volvió a fallar donde más duele: en la definición.

El dato que explica el momento es contundente. El equipo acumula cero puntos sobre los últimos 12 y la crisis ya dejó de ser exclusivamente futbolística para transformarse también en institucional.

Porque el final del partido tuvo otro protagonista: el Monumental.

Primero aparecieron los insultos dirigidos a los jugadores. Después, por primera vez desde la presidencia de Daniel Passarella, el foco se trasladó hacia la dirigencia. Desde las tribunas bajó con fuerza el clásico "La comisión...", una señal inequívoca de que el descontento ya no apunta solamente al plantel.

River perdió otra vez. Esta vez no porque jugara mal. Perdió porque sigue sin encontrar respuestas en las áreas, porque el margen de error se achicó al mínimo y porque la confianza parece haberse agotado. El funcionamiento mostró una mejora, pero en el fútbol los procesos también necesitan resultados para sostenerse.

Y hoy, para River, los resultados ya son una urgencia

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