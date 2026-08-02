River perdió con Rosario Central y el Monumental explotó contra jugadores y dirigentes

El gol en contra de Nicolás Otamendi, a los 27 minutos del primer tiempo, terminó definiendo un partido que River nunca dejó de buscar. El equipo dominó territorialmente, atacó por las bandas, acumuló centros y situaciones, reclamó un penal por mano que el VAR finalmente anuló y hasta jugó los últimos minutos con un hombre más por la expulsión de Emanuel Coronel. Pero ni siquiera ese escenario le alcanzó para evitar otra frustración.