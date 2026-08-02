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Tuqui 10: estos son los números sorteados este domingo 2 de agosto

Todos los números del sorteo 190.

Tuqui 10: se conocieron los resultados del sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán
Tuqui 10: se conocieron los resultados del sorteo de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán La Gaceta
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó la edición 190 del Tuqui 10 el 2 de agosto; el pozo de $70M quedó vacante y un tucumano ganó el Seguro Sale.
  • El ganador del Seguro Sale en San Miguel de Tucumán obtuvo más de $12,2 millones, mientras que se repartieron diez premios de $700.000 y sorteos especiales por cartón.
  • Al no registrarse ganadores del premio mayor, el pozo millonario acumulado para el próximo sorteo del 9 de agosto alcanzará una cifra estimada superior a los $98 millones.
Resumen generado con IA

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó este domingo 2 de agosto un nuevo sorteo del Tuqui 10, correspondiente a la edición N° 190, que volvió a dejar vacante el pozo principal de $70 millones. 

Sin embargo, el Seguro Sale tuvo un ganador de San Miguel de Tucumán, que se llevó un premio de $12.262.348,80, mientras que también se repartieron diez premios de $700.000 por número de cartón.

Los números sorteados este 2 de agosto. Los números sorteados este 2 de agosto.

Números del Tuqui 10 del 2 de agosto

Los diez números sorteados fueron:

01 - 02 - 03 - 07 - 09 - 12 - 16 - 18 - 20 - 21

Premio: $70.000.000

Resultado: Vacante

Seguro Sale: un ganador en San Miguel de Tucumán

Los números favorecidos en el Seguro Sale fueron:

01 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19

Bolilla extra: No salió.

Sorteador: Sí.

Número de cartón ganador: 071948

Premio: $12.262.348,80

Localidad: San Miguel de Tucumán

Pozos para el próximo sorteo

Tras quedar vacante el premio mayor, los montos estimados para el próximo sorteo, previsto para el 9 de agosto, serán:

Pozo millonario: $98.452.170,24

Seguro Sale: $8.754.513,92

Ganadores de $700.000 por número de cartón

Los diez cartones premiados fueron:

061339

055097

064088

067007

061528

009466

065084

036389

094858

045253

Ganadores del sorteo especial

También fueron beneficiados en el sorteo especial:

Mariano Sotelo

Antonia Villalba

Miguel Lizondo

Marcos Abraham

Rosa Decima

Cada uno obtuvo un premio de $200.000, que puede duplicarse a $400.000 si el ganador atiende el llamado de la organización, de acuerdo con las condiciones del juego.

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