Tuqui 10: estos son los números sorteados este domingo 2 de agosto

Resumen para apurados
- La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó la edición 190 del Tuqui 10 el 2 de agosto; el pozo de $70M quedó vacante y un tucumano ganó el Seguro Sale.
- El ganador del Seguro Sale en San Miguel de Tucumán obtuvo más de $12,2 millones, mientras que se repartieron diez premios de $700.000 y sorteos especiales por cartón.
- Al no registrarse ganadores del premio mayor, el pozo millonario acumulado para el próximo sorteo del 9 de agosto alcanzará una cifra estimada superior a los $98 millones.
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán realizó este domingo 2 de agosto un nuevo sorteo del Tuqui 10, correspondiente a la edición N° 190, que volvió a dejar vacante el pozo principal de $70 millones.
Sin embargo, el Seguro Sale tuvo un ganador de San Miguel de Tucumán, que se llevó un premio de $12.262.348,80, mientras que también se repartieron diez premios de $700.000 por número de cartón.
Números del Tuqui 10 del 2 de agosto
Los diez números sorteados fueron:
01 - 02 - 03 - 07 - 09 - 12 - 16 - 18 - 20 - 21
Premio: $70.000.000
Resultado: Vacante
Seguro Sale: un ganador en San Miguel de Tucumán
Los números favorecidos en el Seguro Sale fueron:
01 - 07 - 09 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19
Bolilla extra: No salió.
Sorteador: Sí.
Número de cartón ganador: 071948
Premio: $12.262.348,80
Localidad: San Miguel de Tucumán
Pozos para el próximo sorteo
Tras quedar vacante el premio mayor, los montos estimados para el próximo sorteo, previsto para el 9 de agosto, serán:
Pozo millonario: $98.452.170,24
Seguro Sale: $8.754.513,92
Ganadores de $700.000 por número de cartón
Los diez cartones premiados fueron:
061339
055097
064088
067007
061528
009466
065084
036389
094858
045253
Ganadores del sorteo especial
También fueron beneficiados en el sorteo especial:
Mariano Sotelo
Antonia Villalba
Miguel Lizondo
Marcos Abraham
Rosa Decima
Cada uno obtuvo un premio de $200.000, que puede duplicarse a $400.000 si el ganador atiende el llamado de la organización, de acuerdo con las condiciones del juego.