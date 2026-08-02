San Martín atraviesa su peor campaña desde que bajó de Primera: ahora quedó afuera de la zona de Reducido de la Primera Nacional

Los números demuestran que el equipo está lejos de lo que quieren sus hinchas

Entre la temporada pasada y la actual hay algo en común: La Ciudadela ya no es una fortaleza. En 2025 el equipo sumó allí sólo el 50% de los puntos disputados y en esta campaña muestra hasta el momento una efectividad de apenas el 51%. Por caso en 2024, conducido por el “Traductor” Flores, fue el equipo con mejor rendimiento en casa, con una única derrota y el 77% de los puntos obtenidos.