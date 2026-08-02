María Carmen Bruchmann ganó el Abierto del Norte de Damas y festejó en el Jockey Club de Tucumán
La golfista tucumana mantuvo el liderazgo conseguido en la primera jornada y conquistó la Copa "Marusa Cossio". El torneo reunió a destacadas jugadoras de la región y también coronó a las campeonas del Tour de Damas Mid Amateur, Presenior y Senior.
Resumen para apurados
- La golfista María Carmen Bruchmann ganó el Abierto del Norte de Damas en el Jockey Club de Tucumán tras completar 36 hoyos con 157 golpes este fin de semana.
- Bruchmann mantuvo el liderazgo de la primera jornada al marcar tarjetas de 78 y 79 impactos, superando por tres golpes a Susana Nougués y Ana Josefina Medina.
- El certamen también coronó campeonas en categorías Mid Amateur, Presenior y Senior, consolidándose como una de las citas clave del golf femenino argentino.
María Carmen Bruchmann confirmó todo lo bueno que había mostrado en la jornada del sábado y se consagró campeona del Abierto del Norte de Damas Copa "Marusa Cossio", tras disputarse la jornada final en el Jockey Club de Tucumán. La representante del club anfitrión defendió la ventaja con la que había llegado a la definición y se quedó con el título más importante del certamen al completar los 36 hoyos con un total de 157 golpes.
Bruchmann había iniciado el domingo con dos golpes de ventaja sobre Ana Josefina Medina y volvió a mostrar una gran regularidad. Después de la tarjeta de 78 impactos del sábado, cerró el torneo con una ronda de 79 para imponerse con tres golpes de diferencia sobre Susana Nougués y la propia Medina, que compartieron el segundo puesto con 160.
La competencia, una de las más tradicionales del calendario femenino del norte argentino, reunió a jugadoras de distintos puntos del país y volvió a ofrecer un alto nivel de juego durante las dos jornadas de Medal Play.
En las clasificaciones correspondientes al Tour de Damas Mid Amateur, Presenior y Senior también hubo destacadas actuaciones de las representantes tucumanas. Bruchmann volvió a imponerse en la categoría Mid Amateur Scratch con 157 golpes, mientras que Susana Nougués fue la mejor en Presenior Scratch y María del Carmen López García se adjudicó la Senior Scratch.
En las categorías por neto, Carla Agüero se quedó con el Mid Amateur Neto con un acumulado de 144 golpes, compartiendo ese registro con María Verónica Rivadeneira y Julieta Rozas en Presenior Neto, aunque Agüero obtuvo el primer lugar por desempate. En Senior Neto, la vencedora fue Sofía Diez Zavaleta, del Salta Polo Club, con un total de 140 golpes netos.
Con una convocatoria que reunió a varias de las mejores golfistas de la región y un desenlace acorde al prestigio del certamen, el Abierto del Norte de Damas volvió a consolidarse como una de las competencias más importantes del calendario femenino argentino.