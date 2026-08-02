María Carmen Bruchmann ganó el Abierto del Norte de Damas y festejó en el Jockey Club de Tucumán

María Carmen Bruchmann confirmó todo lo bueno que había mostrado en la jornada del sábado y se consagró campeona del Abierto del Norte de Damas Copa "Marusa Cossio", tras disputarse la jornada final en el Jockey Club de Tucumán. La representante del club anfitrión defendió la ventaja con la que había llegado a la definición y se quedó con el título más importante del certamen al completar los 36 hoyos con un total de 157 golpes.