Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Newell's-Boca Juniors y River Plate-Rosario Central?

Liga Profesional
14.30: Deportivo Riestra-Barracas Central (ESPN Premium)
14.30: Aldosivi-Gimnasia La Plata (TNT Sports)
17: Newell's Old Boys-Boca Juniors (TNT Sports)
19.15: River Plate-Rosario Central (ESPN Premium)
21.30: Lanús-Instituto (TNT Sports)
Primera Nacional
15: Chacarita Juniors-Agropecuario (LPF Play)
15: San Telmo-San Miguel (LPF Play)
15: Ciudad de Bolívar-Mitre (LPF Play)
15: Almirante Brown-Racing (C) (LPF Play)
15.30: Temperley-Gimnasia y Tiro (LPF Play)
15.30: Deportivo Maipú-Atlanta (LPF Play)
16: Chaco For Ever-Deportivo Morón (LPF Play)
16: Deportivo Madryn-All Boys (LPF Play)
16.30: Central Norte (S)-Los Andes (LPF Play)
Copa de Brasil
19.30: Inter-Corinthians (Dsports)
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