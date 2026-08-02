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Agenda de TV del domingo: ¿dónde ver en vivo Newell's-Boca Juniors y River Plate-Rosario Central?

Se completa la fecha de la Primera Nacional con nueve partidos. Grilla completa.

VOLVER AL TRIUNFO. Pese a conseguir la clasificación a octavos de la Sudamericana, Boca arrastra dos derrotas consecutivas.
VOLVER AL TRIUNFO. Pese a conseguir la clasificación a octavos de la Sudamericana, Boca arrastra dos derrotas consecutivas. FOTO TOMADA DE X.COM/BOCAJRSOFICIAL
Hace 1 Hs

Liga Profesional

14.30: Deportivo Riestra-Barracas Central (ESPN Premium)

14.30: Aldosivi-Gimnasia La Plata (TNT Sports)

17: Newell's Old Boys-Boca Juniors (TNT Sports)

19.15: River Plate-Rosario Central (ESPN Premium)

21.30: Lanús-Instituto (TNT Sports)

Primera Nacional

15: Chacarita Juniors-Agropecuario (LPF Play)

15: San Telmo-San Miguel (LPF Play)

15: Ciudad de Bolívar-Mitre (LPF Play)

15: Almirante Brown-Racing (C) (LPF Play)

15.30: Temperley-Gimnasia y Tiro (LPF Play)

15.30: Deportivo Maipú-Atlanta (LPF Play)

16: Chaco For Ever-Deportivo Morón (LPF Play)

16: Deportivo Madryn-All Boys (LPF Play)

16.30: Central Norte (S)-Los Andes (LPF Play)

Copa de Brasil

19.30: Inter-Corinthians (Dsports)

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsGimnasia y Tiro de SaltaPrimera NacionalClub Atlético Rosario CentralClub Atlético Newell´s Old BoysClub Atlético Central Norte de SaltaChacarita Juniors
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