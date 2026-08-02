› PARECERES Episodios variados pero importantes de economía judicial Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Gustavo Wallberg Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Javier Milei TucumánBuenos AiresBanco Central de la República ArgentinaLuis Caputo Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Una Pachamama atormentada por las preocupaciones La política tucumana arranca una carrera electoral contrarreloj El desafío de formar mandos medios de alto desempeño La “ley del odio” en las rutas del NOA Pareceres II: cruce de ideas entre la economía y el fútbol