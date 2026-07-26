DeportesMás deportes

Boca sufrió un duro golpe: Riestra lo goleó 3-0 en el arranque el Clausura

Con goles de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz, el "Malevo" consiguió el triunfo más resonante de su historia en Primera división. El "Xeneize" quedó envuelto en dudas en una semana clave.

DURO REVÉS. Boca vivió una pesadilla y fue goleado por 3 a 0 por Riestra.
DURO REVÉS. Boca vivió una pesadilla y fue goleado por 3 a 0 por Riestra.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Deportivo Riestra goleó 3-0 a Boca Juniors en el estadio Guillermo Laza por la fecha 1 del Clausura, aprovechando que el Xeneize cuidó titulares para la Copa Sudamericana.
  • Con eficacia contundente y goles de Sánchez, Alonso y Díaz, el Malevo liquidó el juego en el primer tiempo pese al dominio de posesión sin claridad del equipo de Arruabarrena.
  • Mientras Riestra celebró un triunfo histórico en Primera, la dura derrota encendió alarmas en Boca, que debe corregir errores previo a la revancha en la Copa Sudamericana.
Resumen generado con IA

Deportivo Riestra escribió una de las páginas más importantes de su historia y dejó en evidencia todas las dudas de Boca Juniors. Con una actuación contundente y una eficacia demoledora, el “Malevo” goleó por 3 a 0 al “Xeneize” en el estadio Guillermo Laza, en el partido correspondiente a la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que preservó a la mayoría de sus habituales titulares pensando en la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, sufrió una derrota que encendió todas las alarmas.

Riquelme habló sobre una posible reelección en Boca y fue contundente: "Espero poder estar por mucho tiempo"

Riquelme habló sobre una posible reelección en Boca y fue contundente: Espero poder estar por mucho tiempo

Riestra no necesitó dominar la posesión para imponer condiciones. Le alcanzó con aprovechar cada oportunidad que generó y mostrar una enorme solidez para neutralizar los intentos de un Boca que tuvo la pelota durante gran parte del encuentro, pero jamás encontró claridad en los metros finales.

El primer aviso fue para la visita. A los seis minutos, Leonel Flores quedó de cara al arco tras una buena asistencia de Alan Velasco, pero no logró conectar con precisión. Esa oportunidad desperdiciada resultó un anticipo de una noche que rápidamente se volvería cuesta arriba para el conjunto azul y oro.

Apenas un minuto después llegó el primer golpe. Antony Alonso peinó un centro cruzado y Braian Sánchez apareció por el segundo palo para vencer con un certero cabezazo a Álvaro Montero y establecer el 1 a 0 en la primera llegada profunda del equipo local.

Qué significa el curioso gesto de Álvaro Montero en su debut con Boca ante O'Higgins

Qué significa el curioso gesto de Álvaro Montero en su debut con Boca ante O'Higgins

Boca intentó reaccionar a partir del empuje de Kevin Zenón, el futbolista más peligroso de la visita. El mediocampista primero probó con un tiro libre que controló sin inconvenientes Ignacio Arce y luego obligó al arquero a lucirse con una gran atajada tras un potente remate desde afuera del área.

Cuando parecía que el conjunto de La Ribera empezaba a acomodarse en el partido, Riestra volvió a golpear. A los 22 minutos, Carlos Quintana ganó en las alturas y Antony Alonso apareció para corregir de cabeza y ampliar la diferencia. El 2 a 0 consolidó el plan del “Malevo”, que cedió deliberadamente la iniciativa y esperó el momento indicado para lastimar de contraataque.

El golpe definitivo llegó antes del descanso y fue una verdadera obra de arte. Tras un córner a favor de Boca, Alexander Díaz recuperó la pelota en su propio campo, inició una corrida memorable de área a área y definió con una exquisita vaselina sobre Montero para sellar un 3 a 0 que desató la locura de los hinchas locales.

En el complemento, el “Xenezie” monopolizó nuevamente la posesión y buscó, al menos, descontar para maquillar el resultado. Sin embargo, chocó una y otra vez contra el orden defensivo de Riestra, que administró la ventaja con inteligencia y nunca pasó sobresaltos.

Merentiel le dio el triunfo a Boca ante O'Higgins en un partido que sufrió más de la cuenta

Merentiel le dio el triunfo a Boca ante O'Higgins en un partido que sufrió más de la cuenta

El pitazo final encontró a la gente del “Malevo” celebrando una victoria histórica en el estadio Guillermo Laza. Riestra consiguió uno de los triunfos más resonantes desde su llegada a la máxima categoría y confirmó que puede competir de igual a igual frente a cualquiera. Del otro lado, Boca regresó golpeado y con muchas preocupaciones. Más allá de la decisión de preservar futbolistas pensando en la Copa Sudamericana, la dura goleada expuso falencias colectivas que deberá corregir rápidamente si pretende recuperar protagonismo en un semestre que recién comienza.

Temas Buenos AiresClub Atlético Boca JuniorsRodolfo ArruabarrenaDeportivo RiestraKevin ZenónTorneo Clausura 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”
1

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

¿Por qué se celebra hoy el Día de los Abuelos en Argentina?
2

¿Por qué se celebra hoy el Día de los Abuelos en Argentina?

Tras los insultos de Milei contra Lula, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina
3

Tras los insultos de Milei contra Lula, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda
4

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

La “ley del odio” en las rutas del NOA
5

La “ley del odio” en las rutas del NOA

Ranking notas premium
Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”
1

Jaldo, a LA GACETA: “En lo político, no claudicaré, ni retrocederé un tranco”

Hablemos del racismo argentino
2

Hablemos del racismo argentino

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda
3

Se mantiene el conflicto detrás del cierre del Complejo Avellaneda

La “ley del odio” en las rutas del NOA
4

La “ley del odio” en las rutas del NOA

Decreto, listos…¡ya! El PJ y LLA se lanzan a la carrera electoral
5

Decreto, listos…¡ya! El PJ y LLA se lanzan a la carrera electoral

Más Noticias
Nació entre palos y bochas, y hoy sueña con llegar a Los Leones

Nació entre palos y bochas, y hoy sueña con llegar a Los Leones

Atlético Tucumán volvió con poco fútbol, pero sumó un punto que vale más de lo que parece

Atlético Tucumán volvió con poco fútbol, pero sumó un punto que vale más de lo que parece

¿Dónde ver en vivo el partido Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia?

¿Dónde ver en vivo el partido Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia?

Tras los insultos de Milei contra Lula, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina

Tras los insultos de Milei contra Lula, Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina

¿Por qué se celebra hoy el Día de los Abuelos en Argentina?

¿Por qué se celebra hoy el Día de los Abuelos en Argentina?

Así vive Moria Casán: la mansión de Parque Leloir que combina lujo, arte y espacios verdes

Así vive Moria Casán: la mansión de Parque Leloir que combina lujo, arte y espacios verdes

El invierno golpea con fuerza: el SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla en seis provincias

El invierno golpea con fuerza: el SMN emitió alertas roja, naranja y amarilla en seis provincias

Del video viral a la cancha: la historia detrás de la bandera de Malvinas que conmovió a La Ciudadela

Del video viral a la cancha: la historia detrás de la bandera de Malvinas que conmovió a La Ciudadela

Comentarios