Boca sufrió un duro golpe: Riestra lo goleó 3-0 en el arranque el Clausura

Resumen para apurados
- Deportivo Riestra goleó 3-0 a Boca Juniors en el estadio Guillermo Laza por la fecha 1 del Clausura, aprovechando que el Xeneize cuidó titulares para la Copa Sudamericana.
- Con eficacia contundente y goles de Sánchez, Alonso y Díaz, el Malevo liquidó el juego en el primer tiempo pese al dominio de posesión sin claridad del equipo de Arruabarrena.
- Mientras Riestra celebró un triunfo histórico en Primera, la dura derrota encendió alarmas en Boca, que debe corregir errores previo a la revancha en la Copa Sudamericana.
Deportivo Riestra escribió una de las páginas más importantes de su historia y dejó en evidencia todas las dudas de Boca Juniors. Con una actuación contundente y una eficacia demoledora, el “Malevo” goleó por 3 a 0 al “Xeneize” en el estadio Guillermo Laza, en el partido correspondiente a la primera fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que preservó a la mayoría de sus habituales titulares pensando en la revancha de los playoffs de la Copa Sudamericana, sufrió una derrota que encendió todas las alarmas.
Riestra no necesitó dominar la posesión para imponer condiciones. Le alcanzó con aprovechar cada oportunidad que generó y mostrar una enorme solidez para neutralizar los intentos de un Boca que tuvo la pelota durante gran parte del encuentro, pero jamás encontró claridad en los metros finales.
El primer aviso fue para la visita. A los seis minutos, Leonel Flores quedó de cara al arco tras una buena asistencia de Alan Velasco, pero no logró conectar con precisión. Esa oportunidad desperdiciada resultó un anticipo de una noche que rápidamente se volvería cuesta arriba para el conjunto azul y oro.
Apenas un minuto después llegó el primer golpe. Antony Alonso peinó un centro cruzado y Braian Sánchez apareció por el segundo palo para vencer con un certero cabezazo a Álvaro Montero y establecer el 1 a 0 en la primera llegada profunda del equipo local.
Boca intentó reaccionar a partir del empuje de Kevin Zenón, el futbolista más peligroso de la visita. El mediocampista primero probó con un tiro libre que controló sin inconvenientes Ignacio Arce y luego obligó al arquero a lucirse con una gran atajada tras un potente remate desde afuera del área.
Cuando parecía que el conjunto de La Ribera empezaba a acomodarse en el partido, Riestra volvió a golpear. A los 22 minutos, Carlos Quintana ganó en las alturas y Antony Alonso apareció para corregir de cabeza y ampliar la diferencia. El 2 a 0 consolidó el plan del “Malevo”, que cedió deliberadamente la iniciativa y esperó el momento indicado para lastimar de contraataque.
El golpe definitivo llegó antes del descanso y fue una verdadera obra de arte. Tras un córner a favor de Boca, Alexander Díaz recuperó la pelota en su propio campo, inició una corrida memorable de área a área y definió con una exquisita vaselina sobre Montero para sellar un 3 a 0 que desató la locura de los hinchas locales.
En el complemento, el “Xenezie” monopolizó nuevamente la posesión y buscó, al menos, descontar para maquillar el resultado. Sin embargo, chocó una y otra vez contra el orden defensivo de Riestra, que administró la ventaja con inteligencia y nunca pasó sobresaltos.
El pitazo final encontró a la gente del “Malevo” celebrando una victoria histórica en el estadio Guillermo Laza. Riestra consiguió uno de los triunfos más resonantes desde su llegada a la máxima categoría y confirmó que puede competir de igual a igual frente a cualquiera. Del otro lado, Boca regresó golpeado y con muchas preocupaciones. Más allá de la decisión de preservar futbolistas pensando en la Copa Sudamericana, la dura goleada expuso falencias colectivas que deberá corregir rápidamente si pretende recuperar protagonismo en un semestre que recién comienza.