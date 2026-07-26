Dos finales para el recuerdo coronaron la gran fiesta del turf tucumano

Resumen para apurados
- Dr. Legasov y Saint Nich ganaron las carreras principales de la reunión interprovincial en el Hipódromo de Tucumán para consagrarse como referentes del turf regional.
- Conducidos por Sergio Barrionuevo, Dr. Legasov venció por medio pescuezo a Endor Rye manteniendo su invicto, mientras Saint Nich se impuso en la Carrera de las Estrellas.
- La exitosa jornada y la actuación de Barrionuevo consolidan al Hipódromo de Tucumán como el principal polo hípico del NOA, augurando futuras competencias de alto nivel.
El Hipódromo de Tucumán volvió a demostrar que las grandes emociones siguen siendo una marca registrada de sus jornadas jerárquicas. La reunión interprovincial ofreció carreras de alto nivel, definiciones electrizantes y tribunas que acompañaron con entusiasmo cada una de las competencias. En ese contexto, dos nombres se robaron todos los aplausos: Dr. Legasov y Saint Nich, que sacaron a relucir toda su calidad y coraje para quedarse con las pruebas centrales de la programación.
La carrera de mayor relevancia de la tarde fue el clásico “111° Aniversario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán”, disputado sobre 2.000 metros. Allí, Dr. Legasov confirmó que atraviesa el mejor momento de su campaña al imponerse en un final apasionante frente al favorito Endor Rye, que llegaba desde Buenos Aires con importantes antecedentes.
Con una conducción impecable de Sergio Barrionuevo, el pupilo de César “Rulo” Assad derrotó por medio pescuezo a su encumbrado rival, empleando un tiempo de 2’6”1/5. Más atrás finalizó Suffok, que completó el podio después de haber animado buena parte del desarrollo.
La prueba tuvo alternativas cambiantes desde la apertura de los partidores. Il Felino y Prince Pop marcaron el camino durante la primera mitad del recorrido, mientras que Endor Rye viajaba expectante en el sexto puesto y Dr. Legasov lo seguía de cerca desde la séptima colocación, aguardando el momento indicado para lanzar su ataque.
La prueba comenzó a tomar forma cuando faltaban 1.000 metros. Suffok asumió el liderazgo, escoltado por Pepe Curdeles, mientras que Endor Rye avanzó con decisión hasta el cuarto lugar y Dr. Legasov quedó quinto, siempre sin perder contacto con los punteros.
Al ingresar a la recta decisiva, Suffok y Endor Rye aparecieron prácticamente igualados, con Dr. Legasov apenas medio cuerpo detrás. Todo quedó servido para una definición vibrante. A falta de 200 metros, Endor Rye logró dominar al puntero, pero enseguida apareció la atropellada de Dr. Legasov. Los últimos metros fueron de enorme intensidad, con Héctor “Pulga” Suárez y Barrionuevo exigiendo al máximo a sus conducidos. Finalmente, el representante del stud “Piedra Grande” inclinó la balanza a su favor y ratificó su condición de mejor fondista del NOA, manteniendo además un invicto perfecto en la presente temporada con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones.
La otra gran atracción de la reunión fue la Carrera de las Estrellas para potrillos sobre 1.300 metros. Allí, Saint Nich también tuvo que apelar a toda su valentía para contener la poderosa carga de Nio Nio y conseguir la victoria más importante de su campaña.
El defensor de la caballeriza “Biyula”, entrenado por Luis Brito, se mantuvo siempre en la conversación, siguiendo desde el inicio el paso del puntero Nurburgring. En los 500 metros finales pasó al frente con autoridad y llegó a sacar dos cuerpos de ventaja. Sin embargo, Nio Nio descontó rápidamente y a 150 metros del disco logró igualarlo, dando la impresión de que el triunfo cambiaría de dueño.
Fue entonces cuando apareció nuevamente la mano de Barrionuevo. El jinete consiguió que el hijo de Nicholas reaccionara en el momento justo. El zaino, nacido en el haras Cortines, volvió a acelerar en los últimos 50 metros y terminó recuperando la delantera para desatar el festejo de su entorno.
La doble conquista convirtió a Sergio Barrionuevo en la gran figura de una jornada que volvió a poner en evidencia el excelente momento del turf tucumano. Carreras de primer nivel, ejemplares de gran jerarquía y finales cargados de emoción le dieron forma a una verdadera fiesta hípica que dejó al público con la certeza de haber presenciado un espectáculo de primerísima categoría.