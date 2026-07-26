Dos finales para el recuerdo coronaron la gran fiesta del turf tucumano

Al ingresar a la recta decisiva, Suffok y Endor Rye aparecieron prácticamente igualados, con Dr. Legasov apenas medio cuerpo detrás. Todo quedó servido para una definición vibrante. A falta de 200 metros, Endor Rye logró dominar al puntero, pero enseguida apareció la atropellada de Dr. Legasov. Los últimos metros fueron de enorme intensidad, con Héctor “Pulga” Suárez y Barrionuevo exigiendo al máximo a sus conducidos. Finalmente, el representante del stud “Piedra Grande” inclinó la balanza a su favor y ratificó su condición de mejor fondista del NOA, manteniendo además un invicto perfecto en la presente temporada con tres triunfos en igual cantidad de presentaciones.