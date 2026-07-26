El uno por uno del "Decano": solidez defensiva, el aplomo de los pibes y la deuda del gol

Atlético Tucumán volvió a ponerse en marcha en el Monumental con una igualdad sin goles que dejó sensaciones encontradas. Si bien el trámite careció de vuelo futbolístico y el equipo estuvo lejos de su versión más incisiva, la solidez del bloque defensivo, la aparición determinante de Luis Ingolotti en el cierre y el temple de los juveniles permitieron rescatar una unidad en el inicio del torneo. A continuación, el análisis individual de cada uno de los futbolistas "decanos" frente a la "Lepra" mendocina: