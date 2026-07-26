El uno por uno del "Decano": solidez defensiva, el aplomo de los pibes y la deuda del gol
En el 0-0 ante Independiente Rivadavia, el equipo de Julio César Falcioni sostuvo el cero gracias a las intervenciones clave de Ingolotti y la firmeza del fondo, pero volvió a exhibir problemas para generar peligro en el área rival.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán igualó 0-0 ante Independiente Rivadavia en el Monumental en el inicio del torneo, sosteniendo el arco en cero por su solidez defensiva e Ingolotti.
- Con bajo vuelo futbolístico y poca eficacia ofensiva, el equipo de Falcioni dependió de las atajadas finales de Ingolotti y la firmeza de sus juveniles para sumar un punto.
- El empate deja buenas sensaciones en el bloque defensivo, pero evidencia la urgente necesidad de generar mayor peligro en ataque para encarar los próximos partidos.
Atlético Tucumán volvió a ponerse en marcha en el Monumental con una igualdad sin goles que dejó sensaciones encontradas. Si bien el trámite careció de vuelo futbolístico y el equipo estuvo lejos de su versión más incisiva, la solidez del bloque defensivo, la aparición determinante de Luis Ingolotti en el cierre y el temple de los juveniles permitieron rescatar una unidad en el inicio del torneo. A continuación, el análisis individual de cada uno de los futbolistas "decanos" frente a la "Lepra" mendocina:
Luis Ingolotti (7)
Pese a mostrar las dudas habituales en algunas salidas aéreas y despejes lejanos a la espalda de la defensa, sostuvo la valla invicta en el momento más crítico. Fue clave con dos atajadas determinantes en el cierre del partido que evitaron la derrota.
Maximiliano Villa (5)
No tuvo demasiado peso ni gravitó en el aspecto ofensivo, pero cumplió con su tarea en la marca. Además, funcionó como rueda de auxilio táctica al pasar a jugar como lateral izquierdo tras la lesión de Paunero.
Clever Ferreira (6)
Sólido y firme en el juego aéreo, le ganó de manera constante los duelos individuales a Arce. Formó una dupla central firme junto a Vallejo, siendo fundamental para sostener el cero en el arco propio.
Luciano Vallejo (6)
Mostró una gran firmeza en la zaga y ratificó su crecimiento en la primera división. Se nota su consolidación en el plantel profesional, aportando solvencia y buen posicionamiento en el fondo.
Ramiro Paunero (6)
Tuvo un debut con mucha personalidad, mostrándose muy fino en la marca y seguro en el cierre de los centros. Debió retirarse acalambrado en el segundo tiempo tras completar un partido muy correcto sobre el carril izquierdo.
Renzo Tesuri (5)
Tuvo el despliegue y la disciplina táctica de siempre para colaborar en el retroceso sobre la banda derecha. Sin embargo, no gravitó en ataque, le costó desbordar y estuvo ausente en el área rival.
Leonel Vega (6)
Levantó su rendimiento sobre el cierre del encuentro con varias recuperaciones clave para frenar los avances rivales. Pese a que le costó manejar el ritmo del equipo con la pelota, su aporte en el quite fue importante.
Lautaro Godoy (5)
Mostró su atrevimiento habitual para pedir el balón, conducir y buscar la gambeta entre líneas. A pesar de su insistencia, le faltó claridad en la estocada final y no logró terminar bien las jugadas.
Franco Nicola (4)
Ofreció una versión deslucida y distante respecto a lo mostrado a fines del semestre pasado. Tuvo muy poca participación en el circuito de juego y estuvo impreciso.
Nicolás Laméndola (6)
Fue el jugador más peligroso del equipo y el único que intentó desequilibrar en el frente de ataque. A pesar de que algunas acciones no culminaron de la mejor manera, se sacó rivales de encima y representó la principal amenaza del “Decano”.
Leandro Díaz (5)
Tuvo una chance clara de cabeza en la etapa inicial que pudo abrir el marcador. Luego quedó muy aislado de los circuitos de juego, asociándose poco y peleando más con los centrales rivales de lo que pudo generar dentro del área.
Leonel Di Plácido (-)
Entró por la lesión de Paunero, le costó bastante en la marca. La jugada más peligrosa de los mendocinos vino por su carril.
Ramiro Ruiz Rodríguez (-)
Nunca le tiraron una pelota al espacio para que aproveche su velocidad. Prácticamente no tuvo participación, el equipo atacó muy poco.
Facundo Pimienta (-)
Mostró algunos destellos interesantes. Buena conducción; la pidió bastante, y no le pesó el debut.
Kevin Ortiz (-)
Ingresó cuando restaba solo un minuto. No tocó la pelota.