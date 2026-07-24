Nicolás González recordó el Mundial 2026 y se emocionó con el homenaje que recibió en Escobar
El futbolista de la Selección Argentina fue recibido por una multitud en su ciudad natal tras el subcampeonato del Mundial 2026. Además, recordó la histórica victoria ante Inglaterra, valoró el legado del equipo y destacó el apoyo de los hinchas.
Resumen para apurados
- Nicolás González fue homenajeado en Escobar tras lograr el subcampeonato mundial con la Selección argentina en 2026, donde agradeció el masivo apoyo de los hinchas.
- Recorrió la ciudad en autobomba y recibió una bandera de excombatientes de Malvinas, mientras repasó el triunfo ante Inglaterra y la final jugada contra España.
- El jugador destacó el legado del ciclo de Scaloni y el fuerte vínculo con la gente, asegurando que esta campaña histórica quedará grabada en la memoria nacional.
Nicolás González vivió una jornada cargada de emociones tras regresar a su ciudad natal, Escobar, luego del subcampeonato conseguido con la Selección en el Mundial 2026. El extremo del Atlético de Madrid fue homenajeado por cientos de vecinos que salieron a las calles para agradecerle su entrega con la camiseta albiceleste y acompañarlo después de la histórica campaña realizada por el equipo de Lionel Scaloni.
Como ya es tradición con los grandes referentes deportivos de la ciudad, González recorrió las principales calles a bordo de una autobomba, desde donde saludó a los hinchas que se acercaron para brindarle su cariño y reconocimiento.
Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el encuentro con un grupo de veteranos de la Guerra de Malvinas. Los excombatientes le entregaron una réplica de la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", la misma que la Selección había exhibido tras la recordada victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial.
Precisamente, aquel partido quedó grabado entre los mejores recuerdos del futbolista. Aunque comenzó en el banco de suplentes, González ingresó en el segundo tiempo y fue protagonista de la remontada argentina, permaneciendo en cancha durante los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez que sellaron el triunfo sobre los ingleses.
Al hacer un balance de la Copa del Mundo, el atacante reconoció que el gran objetivo era conquistar el título, aunque destacó el compromiso mostrado por el plantel durante todo el torneo.
"La frutillita del postre era ganar la Copa del Mundo, pero no se pudo. Dejamos el alma y la piel para conseguirla", expresó.
González también aseguró que el grupo siente orgullo por el legado que dejó durante la competencia. Recordó que antes del encuentro frente a Inglaterra existían muchos nervios dentro del plantel, pero que todos compartían el mismo objetivo: representar de la mejor manera al país y dejar una huella en la historia de la Selección.
Otro de los momentos que más lo marcaron ocurrió después de la derrota ante España en la final. El extremo confesó que quedó sorprendido por el masivo recibimiento que la delegación tuvo en el aeropuerto de Ezeiza, donde miles de hinchas esperaron bajo la lluvia para agradecerles el esfuerzo realizado.
"Es una locura todo lo vivido", señaló el futbolista, al reconocer que no imaginaba semejante muestra de afecto después de no haber podido levantar la Copa del Mundo.
Finalmente, González recordó la filosofía que Lionel Scaloni transmitió durante toda la competencia. Según explicó, el cuerpo técnico buscó que el plantel viviera el Mundial como una sucesión de partidos de fútbol, aunque con el paso de los días comprendieron que estaban protagonizando una campaña que quedará en la memoria de los argentinos.