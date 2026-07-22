Mundial 2026

Mia Khalifa volvió a apuntar contra Argentina y se burló de Enzo Fernández tras el Mundial 2026

La influencer compartió publicaciones en redes sociales contra el mediocampista de la Selección argentina y reavivó la polémica que mantiene desde el inicio del torneo.

La burla de Mia Khalifa a Enzo Fernández
La burla de Mia Khalifa a Enzo Fernández
22 Julio 2026

Resumen para apurados

  • Mia Khalifa se burló del futbolista Enzo Fernández en X tras el Mundial 2026, luego de la derrota de Argentina ante España, avivando su controversia con los hinchas.
  • La celebridad celebró el triunfo de España tras ganar una apuesta de un millón de dólares y publicó imágenes del mediocampista recibiendo una tarjeta roja en la final.
  • Las publicaciones provocaron un fuerte rechazo en redes entre los hinchas argentinos, confirmando la continuidad de la tirantez entre la celebridad y el público local.
Resumen generado con IA

La influencer Mia Khalifa volvió a quedar en el centro de la polémica por sus publicaciones sobre la Selección Argentina. Luego de manifestar su apoyo a España durante el Mundial 2026 y celebrar el triunfo en la final, esta vez apuntó directamente contra Enzo Fernández, con una serie de posteos que generaron una fuerte reacción entre los hinchas argentinos.

Las publicaciones llegaron pocos días después de la definición del torneo y reavivaron el enfrentamiento que la creadora de contenido mantiene con los seguidores de la Albiceleste desde el comienzo de la competencia.

Mia Khalifa volvió a apuntar contra Argentina y se burló de Enzo Fernández tras el Mundial 2026

La burla de Mia Khalifa a Enzo Fernández

A través de su cuenta en X (antes Twitter), Khalifa compartió dos imágenes de Enzo Fernández: una del festejo del Topo Gigio tras el gol convertido frente a Inglaterra en las semifinales y otra del momento en que recibió la tarjeta roja durante la final ante España, luego de una infracción sobre Pau Cubarsí.

Las publicaciones fueron interpretadas como una burla hacia el mediocampista argentino y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Como ocurrió en otras oportunidades, miles de usuarios argentinos respondieron cuestionando la insistencia de la influencer con la Selección nacional.

Una rivalidad que comenzó durante el Mundial

Durante toda la Copa del Mundo, Mia Khalifa publicó mensajes en contra del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.

Antes de la final aseguró que había realizado una apuesta de un millón de dólares a favor de España y también utilizó la expresión "VARgentina", en referencia a supuestos beneficios arbitrales para el conjunto argentino.

Tras la victoria española por 1-0 en el tiempo suplementario, celebró el resultado en sus redes sociales y compartió el comprobante de la apuesta ganadora.

Según mostró, obtuvo una ganancia cercana a 650.000 dólares, luego de apostar por el triunfo del seleccionado europeo.

La polémica con Rosalía

La controversia también alcanzó a la cantante española Rosalía, quien compartió un video publicado por Mia Khalifa en TikTok celebrando la derrota argentina con una canción de su autoría.

La publicación generó un fuerte rechazo entre usuarios argentinos y, horas después, la artista pidió disculpas públicamente. Explicó que solo había compartido el contenido porque utilizaba una de sus canciones y aclaró que siente un profundo cariño por Argentina.

Khalifa, en cambio, mantuvo su postura y continuó realizando publicaciones contra la Selección y sus futbolistas.

Las respuestas de los argentinos

Los nuevos posteos de la influencer provocaron otra ola de comentarios en redes sociales.

Entre las respuestas más repetidas aparecieron mensajes como:

"¿Quién le dice que el Mundial ya terminó?"

"Qué obsesión tiene con Argentina".

"Hacerle un gol a Inglaterra vale más que cualquier tarjeta roja".

Pese a las críticas recibidas, Mia Khalifa no modificó su postura y volvió a dejar en claro que continuará alentando a cualquier rival de la Selección Argentina, una actitud que mantiene desde el inicio del Mundial 2026.

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