Mia Khalifa volvió a apuntar contra Argentina y se burló de Enzo Fernández tras el Mundial 2026

La influencer Mia Khalifa volvió a quedar en el centro de la polémica por sus publicaciones sobre la Selección Argentina. Luego de manifestar su apoyo a España durante el Mundial 2026 y celebrar el triunfo en la final, esta vez apuntó directamente contra Enzo Fernández, con una serie de posteos que generaron una fuerte reacción entre los hinchas argentinos.