River acelera por Thiago Almada: la cifra récord que negocia y el factor que define el pase

Resumen para apurados
- River Plate acordó con el Atlético de Madrid pagar 20 millones de euros por el 50% del pase de Thiago Almada para sumarlo a su plantel tras el Mundial 2026.
- La transferencia sería la más cara del fútbol argentino, pero compite con Flamengo, que ofrece 30 millones, y con el deseo del jugador de seguir en ligas de Europa.
- El pase depende de la decisión de Almada; si acepta, River logrará un refuerzo de jerarquía histórica, elevando el nivel de competitividad de la liga local.
Con el Mundial 2026 ya finalizado, Thiago Almada se convirtió en uno de los nombres más buscados del mercado de pases. River quiere repatriar al volante de la Selección y ya dio un paso importante en las negociaciones, aunque la operación todavía está lejos de quedar cerrada.
La dirigencia del club de Núñez alcanzó un acuerdo con el Atlético de Madrid por las cifras de la transferencia. La propuesta contempla la compra del 50% del pase del futbolista a cambio de 20 millones de euros.
Si la operación se concreta en esos términos, se convertirá en la compra más cara de la historia del fútbol argentino, un desembolso que River considera justificado por el presente y el potencial del mediocampista de 25 años.
En Núñez entienden que Almada puede aportar el salto de calidad que necesita el equipo en la generación de juego y lo consideran una de las prioridades para reforzar el plantel de cara a la segunda parte de la temporada.
Sin embargo, River no está solo en la carrera. Flamengo aparece como el competidor más fuerte por el ex Vélez y negocia una oferta cercana a los 30 millones de euros por la totalidad de la ficha.
El conjunto brasileño cuenta con un argumento importante: Almada conoce el fútbol de ese país tras su paso por Botafogo, donde fue una de las figuras del equipo campeón de la Copa Libertadores.
Además, el volante sigue despertando interés en Europa. Benfica, de Portugal, y clubes de Italia y Turquía realizaron sondeos para conocer su situación, aunque hasta el momento no trascendieron propuestas formales que modifiquen el escenario.
Más allá de las cifras y de los clubes interesados, hay un factor que será determinante para resolver la operación: la decisión del propio futbolista.
La intención inicial de Almada es continuar su carrera en el fútbol europeo. Tras concluir su participación con la Selección en el Mundial 2026, el mediocampista se tomará unos días de vacaciones para analizar las distintas ofertas junto a su entorno antes de definir su futuro.
En River mantienen un optimismo moderado. Confían en que la ausencia de propuestas concretas de las principales potencias del Viejo Continente les permita mantenerse en la "pole position" y convencer al campeón del mundo de regresar al fútbol argentino.
Por ahora, la dirigencia ya hizo su parte con una oferta histórica. El siguiente paso dependerá exclusivamente de Thiago Almada, quien tendrá la última palabra sobre uno de los pases que promete marcar este mercado.