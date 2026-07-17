Atlético Tucumán confirmó a Julián Fernández como su primer refuerzo

El volante, de 31 años, llega proveniente de Palestino de Chile, club en el que disputó 27 partidos durante la última temporada. El mediocampista se incorpora a préstamo, sin cargo y sin opción de compra. Si bien el club no confirmó la duración del acuerdo, el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo aseguró que se trata de un vínculo por seis meses.