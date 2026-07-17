Atlético Tucumán confirmó a Julián Fernández como su primer refuerzo

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán incorporó este viernes al volante Julián Fernández como su primer refuerzo en Tucumán para disputar el torneo Clausura tras la salida de Javier Domínguez.
- El volante de 31 años llega a préstamo por seis meses desde Palestino de Chile. Tras superar la revisión médica, se sumó a las prácticas para suplir la baja de Javier Domínguez.
- Fernández debutaría el 26 de julio ante Independiente Rivadavia. Mientras tanto, el cuerpo técnico del Decano busca incorporar un defensor central y un delantero en este mercado.
Atlético Tucumán abrochó a su primer refuerzo en este mercado de pases. Julián Fernández llegó este viernes por la mañana a la provincia, se entrenó junto al plantel en el complejo de Ojo de Agua y, por la noche, firmó su contrato con el club tras realizarse los estudios médicos correspondientes.
El volante, de 31 años, llega proveniente de Palestino de Chile, club en el que disputó 27 partidos durante la última temporada. El mediocampista se incorpora a préstamo, sin cargo y sin opción de compra. Si bien el club no confirmó la duración del acuerdo, el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo aseguró que se trata de un vínculo por seis meses.
Fernández se convierte así en el primer refuerzo del “Decano” para el Clausura, cuyo debut está previsto para el domingo 26 de julio, desde las 15, frente a Independiente Rivadavia en el Monumental José Fierro.
El ex All Boys llegará para reforzar la mitad de la cancha tras la salida del paraguayo Javier Domínguez, quien se desvinculó del club para regresar a Olimpia después de un fugaz paso de seis meses. Anteriormente también se había producido la salida de Alexis Segovia, extremo por derecha.
Ahora, la intención del cuerpo técnico es incorporar a un defensor central y a un centrodelantero, a pocos días del debut oficial.
Por lo pronto, el equipo se entrenará este sábado por la mañana en el estadio, con una práctica de fútbol destinada a continuar sumando rodaje de cara al estreno.