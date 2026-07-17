Hallaron casi 11 kilos de cocaína ocultos dentro de una motocicleta en Salta: un hombre fue detenido

Resumen para apurados
- Gendarmería Nacional detuvo a un hombre en Salta tras hallar casi 11 kilos de cocaína ocultos en el chasis de su moto durante un control en la Ruta Nacional 34.
- El operativo, realizado en Caraparí, contó con la ayuda del perro antinarcóticos 'Apache'. La Fiscalía Federal de Tartagal ordenó el secuestro de la droga y del vehículo.
- La detención activa una causa por infracción a la Ley de Estupefacientes, orientada a determinar el origen y destino del cargamento en una zona clave para el contrabando.
Un hombre fue detenido en el norte de Salta luego de que efectivos de Gendarmería Nacional descubrieran casi 11 kilos de cocaína escondidos dentro de la estructura de una motocicleta. El procedimiento se realizó durante un control sobre la Ruta Nacional 34, donde el accionar de un perro antinarcóticos fue clave para detectar el cargamento.
El operativo tuvo lugar en el Puesto de Control Fijo de Caraparí, ubicado a la altura del kilómetro 1.484 de la Ruta Nacional 34, y estuvo a cargo de efectivos de la Sección Vial "Caraparí", dependiente del Escuadrón 61 "Salvador Mazza".
El perro "Apache" detectó la droga oculta
Durante la inspección del rodado, los gendarmes observaron irregularidades en la zona de los apoya pies de la motocicleta. Ante esa situación, solicitaron la intervención del can detector de narcóticos "Apache", que marcó de manera inmediata el sector sospechoso.
Con la presencia de testigos, los uniformados desmontaron parte del chasis y encontraron 10 paquetes envueltos que ocultaban una sustancia blancuzca.
Narcotest positivo para cocaína
Las pruebas de campo Narcotest confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 10 kilos 994 gramos.
Por disposición de la Fiscalía Federal de Tartagal, se ordenó el secuestro de la droga, la motocicleta utilizada para el transporte, un teléfono celular y otros elementos de interés para la investigación.
El conductor quedó detenido por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, mientras avanza la causa judicial para determinar el origen y destino del cargamento.