Alivio para España: Lamine Yamal se entrenó con normalidad y estará disponible para la final ante Argentina
La joven figura española dejó atrás las molestias musculares que arrastraba desde la semifinal ante Francia y volvió a trabajar a la par del grupo. Salvo un imprevisto, será titular el domingo en el MetLife Stadium.
Resumen para apurados
- Lamine Yamal se entrenó con normalidad este viernes y jugará con España la final del Mundial 2026 ante Argentina el domingo en el MetLife Stadium tras superar una molestia.
- El delantero arrastraba una sobrecarga muscular desde la semifinal contra Francia y practicó diferenciado el jueves por precaución antes de sumarse hoy al resto del plantel.
- Con la recuperación de Yamal y Pedro Porro, España llega con plantel completo para buscar su segunda Copa del Mundo frente a Argentina, que intentará revalidar el título.
España recibió este viernes una de las noticias más esperadas en la antesala de la final del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina. Lamine Yamal, la gran figura del equipo de Luis de la Fuente, volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel y, salvo un imprevisto de último momento, estará disponible para jugar desde el arranque el próximo domingo en el MetLife Stadium.
El delantero había encendido las alarmas el jueves al trabajar de manera diferenciada. Sin embargo, la decisión del cuerpo técnico respondió exclusivamente a una medida de precaución para evitar agravar una molestia muscular que sufrió durante la victoria por 2-0 sobre Francia en las semifinales.
La joven estrella española arrastraba una sobrecarga en el muslo de la pierna izquierda, producto del desgaste acumulado durante el torneo. Por ese motivo, los fisioterapeutas de la selección trabajaron de manera específica sobre la zona afectada para acelerar su recuperación y transmitir tranquilidad al entrenador.
Con ese objetivo, el jueves se resolvió reducirle las cargas de trabajo y mantenerlo al margen de la práctica grupal. Apenas 24 horas después, la evolución fue positiva y Yamal pudo reincorporarse con total normalidad a los entrenamientos que España realizó a puertas cerradas.
La recuperación del atacante representa un enorme alivio para Luis de la Fuente, que podrá contar con una de sus principales cartas ofensivas para enfrentar al vigente campeón del mundo. A lo largo del certamen, Yamal fue uno de los futbolistas más desequilibrantes del seleccionado español y una pieza clave en el camino hacia la final.
Las buenas noticias no terminaron allí. Pedro Porro, otro de los futbolistas que había terminado con molestias físicas tras la semifinal, también evolucionó favorablemente y se entrenó junto a sus compañeros.
De esta manera, España llegará a la definición del Mundial con plantel completo y sin bajas por lesión. Con Yamal recuperado y disponible, el conjunto europeo buscará conquistar su segunda Copa del Mundo frente a una Selección Argentina que intentará defender el título conseguido en Qatar 2022 y alcanzar la histórica cuarta estrella.