Alivio para España: Lamine Yamal se entrenó con normalidad y estará disponible para la final ante Argentina

España recibió este viernes una de las noticias más esperadas en la antesala de la final del Mundial 2026 frente a la Selección Argentina. Lamine Yamal, la gran figura del equipo de Luis de la Fuente, volvió a entrenarse con normalidad junto al resto del plantel y, salvo un imprevisto de último momento, estará disponible para jugar desde el arranque el próximo domingo en el MetLife Stadium.