El desahogo de Bellingham luego de la caída frente a Argentina: "Me costaba encontrar las palabras"

La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 todavía deja heridas abiertas. Dos días después de la derrota por 2-1 frente a la Selección, Jude Bellingham utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje en el que reflejó la desilusión por haber quedado a un paso de la final, aunque también transmitió optimismo de cara al futuro.