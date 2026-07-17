El desahogo de Bellingham luego de la caída frente a Argentina: "Me costaba encontrar las palabras"
El mediocampista del Real Madrid rompió el silencio después de la derrota por 2-1 frente a la Selección en las semifinales del Mundial 2026. Agradeció el apoyo de los hinchas y dejó un mensaje de esperanza de cara al futuro.
Resumen para apurados
- Jude Bellingham expresó en redes sociales su desilusión tras la eliminación de Inglaterra ante Argentina por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026 en Estados Unidos.
- El mediocampista inglés rompió el silencio dos días después de la caída en Atlanta, agradeciendo el apoyo de los hinchas y respaldando el proceso liderado por Thomas Tuchel.
- Tras el golpe, Inglaterra buscará el tercer puesto ante Francia este sábado, mientras Bellingham proyecta que esta joven generación logrará grandes éxitos en el futuro.
La eliminación de Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 todavía deja heridas abiertas. Dos días después de la derrota por 2-1 frente a la Selección, Jude Bellingham utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje en el que reflejó la desilusión por haber quedado a un paso de la final, aunque también transmitió optimismo de cara al futuro.
El mediocampista del Real Madrid reconoció que le costó encontrar las palabras para describir el momento que atraviesa el plantel inglés tras la caída en Atlanta.
"Me costaba mucho encontrar las palabras adecuadas, pero esto resume a la perfección el mensaje de nuestro conductor en Kansas", escribió Bellingham junto a una imagen en la que se lo veía con un evidente gesto de tristeza tras la eliminación.
Más allá del golpe deportivo, el futbolista quiso agradecer especialmente a los hinchas que acompañaron a Inglaterra durante toda la Copa del Mundo, tanto a quienes alentaron desde su país como a los que viajaron hasta Estados Unidos.
"Gracias por el increíble apoyo que nos dieron desde casa y a quienes gastaron el dinero que tanto les costó ganar para viajar a Estados Unidos", expresó.
Sin embargo, el mensaje no quedó solo en el agradecimiento. Bellingham también buscó enviar una señal de fortaleza y unidad para el futuro del seleccionado inglés, convencido de que esta generación todavía tiene mucho por ofrecer.
"No dejen que la unidad y el amor que hemos visto en nuestro país terminen con esta campaña. Juntos podemos lograr grandes cosas… ¡Y lo lograremos! Los queremos", concluyó.
Las palabras del volante llegaron apenas horas después de una de las derrotas más dolorosas para Inglaterra en los últimos años. El equipo dirigido por Thomas Tuchel cayó por 2-1 ante Argentina en las semifinales del Mundial 2026 y vio frustrado su sueño de disputar el título.
Ahora, el conjunto inglés deberá cambiar rápidamente el foco, ya que este sábado afrontará el partido por el tercer puesto frente a Francia, con el objetivo de cerrar su participación en el torneo con una victoria antes de comenzar a pensar en el próximo ciclo.