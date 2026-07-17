Cómo vivieron los ingleses la semifinal con Argentina, según una tucumana radicada en Londres

Hace poco más de un año, Guadalupe de los Ángeles Olivera cambió Tucumán por Londres. Tenía 22 años decidió dejar su vida en Argentina para apostar por una historia de amor nacida a miles de kilómetros de distancia. Había conocido a Kojo Callender, su novio inglés en 2023, mientras ambos usaban una aplicación para practicar idiomas. Ella quería mejorar su inglés y él aprender español. Las conversaciones se transformaron en una relación, él viajó a Tucumán para conocerla y, un año después, fue ella quien cruzó el océano para instalarse en la capital británica.