Cómo vivieron los ingleses la semifinal con Argentina, según una tucumana radicada en Londres
Guadalupe de los Ángeles Olivera se mudó hace más de un año al país europeo y reveló cómo vivieron en Inglaterra la previa al partido, qué lugar ocupa el Mundial de 1986 en la memoria colectiva y por qué Malvinas no tiene allí el mismo peso que en Argentina.
Resumen para apurados
- Una tucumana en Londres relató cómo se vivió allí la semifinal contra Argentina, destacando el peso de la rivalidad histórica de 1986 en el público inglés.
- Emigrada hace un año por amor, la joven trabaja en Londres y vivió el Mundial lejos del país, comparando la pasión de los pubs ingleses con el arraigo cultural argentino.
- El relato expone la vigencia de la rivalidad de 1986 para los ingleses, el nulo peso local del tema Malvinas y la vigencia de la identidad argentina a la distancia.
Hace poco más de un año, Guadalupe de los Ángeles Olivera cambió Tucumán por Londres. Tenía 22 años decidió dejar su vida en Argentina para apostar por una historia de amor nacida a miles de kilómetros de distancia. Había conocido a Kojo Callender, su novio inglés en 2023, mientras ambos usaban una aplicación para practicar idiomas. Ella quería mejorar su inglés y él aprender español. Las conversaciones se transformaron en una relación, él viajó a Tucumán para conocerla y, un año después, fue ella quien cruzó el océano para instalarse en la capital británica.
Hoy vive en el oeste de Londres y trabaja en Chango Empanadas, un local de empanadas tucumanas donde mantiene un pequeño vínculo cotidiano con los sabores de su tierra. Pero este año también le tocó vivir por primera vez la experiencia de seguir un Mundial lejos de Argentina con el plus de hacerlo desde el país que se convirtió en el gran rival de la Selección en las semifinales.
La adaptación fue más sencilla de lo que imaginaba, pero la nostalgia apareció en fechas especiales, como Navidad, Año Nuevo o los cumpleaños familiares. Para sobrellevarla recurrió a las videollamadas, los mensajes y se respaldó con terapia. Sin embargo, durante estas semanas ver a la “Albiceleste” le sirvió de refugio emocional.
“Es la primera vez que vivo un Mundial fuera de Argentina y se siente distinto”, admitió. Según contó, en Londres no existe la sensación de un país paralizado detrás de un mismo equipo. Esto se debe a que la ciudad reúne comunidades de todo el mundo y cada una alienta a su propia selección. Aun así, Guadalupe encontró su lugar entre cientos de argentinos que se reunieron para ver el debut ante Argelia en un bar con pantallas gigantes, música argentina y clima de tribuna. “Por un rato sentí que estaba en casa”, dijo.
El contraste también aparece cuando compara los festejos. “Extraño escuchar el grito colectivo que hay cuando Argentina mete un gol, y cómo reniegan cuando el equipo contrario hace un gol. Acá no pasa eso porque hay gente que festeja los goles contrarios. Para los últimos partidos vi los videos del mástil de Yerba Buena y me dieron muchas ganas de estar ahí”, confesó.
La mirada inglesa hacia Argentina
Aunque Inglaterra respira fútbol durante todo el año, la pasión tiene matices diferentes. Los pubs se llenan de hinchas, abundan los cantos y las conversaciones futboleras dominan la vida cotidiana. Incluso le llamó la atención el humor con el que viven algunos malos momentos de sus equipos. “Hasta hacen canciones riéndose de lo mal que juegan cuando van perdiendo o fingen que hicieron un gol y lo festejan falsamente”, contó entre risas.
La noticia del encuentro entre Inglaterra y Argentina le despertó una mezcla de emoción y nerviosismo. “Cuando empezó el Mundial con mi novio esperábamos enfrentarnos. Y ahora pasó”, recordó. Por eso decidieron mirar el partido juntos, pero en su casa. “No vamos a ir a un bar. Preferimos verlo solos para festejar tranquilos y evitar problemas”.
En el trabajo, donde muchos clientes saben que es argentina, la semifinal se volvió el tema central de las conversaciones. Sin embargo, las preguntas que más recibió llegaron desde Tucumán. “Todos me escribían para preguntarme a quién iba a alentar ahora”, contó entre risas.
La respuesta nunca estuvo en duda. Antes del partido pudo conocer cómo viven los ingleses esta rivalidad. Según explicó, el deseo de eliminar a Argentina tiene varios motivos. “Por un lado quieren derrotar al campeón del mundo. Por otra parte, todavía recuerdan la eliminación del Mundial de México 1986 y mantienen muy presente la figura de Diego Maradona. Me dijeron que preferían perder una final del Mundial antes que perder contra Argentina”, dijo.
La mirada sobre la Selección argentina también mezcla admiración y rechazo. “Respetan el fútbol argentino y reconocen que es un equipo de mucha calidad. Pero varios cuestionan el estilo competitivo de algunos futbolistas argentinos, a quienes consideran provocadores o demasiado cancheros y descanseros. Es ese tipo de jugador que amás si juega para tu equipo y odiás cuando lo tenés enfrente”, señaló.
El tema Malvinas, en cambio, ocupa un lugar completamente distinto al que tiene en Argentina. “Acá prácticamente no se habla. Hay gente que ni siquiera sabe lo que pasó y en los medios no se trató durante estos días. Solamente se lo mencionó porque saben que a nosotros nos interesa, nos duele; nos quieren ganar porque saben que sentimos esa rivalidad con ellos por las islas “, aseguró.
A pesar de que Inglaterra se convirtió en su segunda casa, Guadalupe sabe perfectamente dónde está su corazón. “Siempre voy a ser argentina. Siempre voy a bancar a Argentina y voy a querer que le vaya bien, no importa qué tan lejos esté”, concluyó.