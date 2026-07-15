Video: la furiosa reacción de Jude Bellingham contra Valentín Barco tras la clasificación de Argentina a la final

La clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026 dejó una escena de máxima tensión una vez finalizado el partido. Mientras los jugadores de Lionel Scaloni celebraban el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Jude Bellingham protagonizó un fuerte cruce con Valentín "Colo" Barco.