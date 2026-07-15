Video: la furiosa reacción de Jude Bellingham contra Valentín Barco tras la clasificación de Argentina a la final
El mediocampista inglés protagonizó un tenso cruce con el "Colo" Barco luego de la derrota 2-1 frente a la Selección Argentina en las semifinales del Mundial 2026. El incidente ocurrió en pleno festejo de la Albiceleste.
Resumen para apurados
- Jude Bellingham confrontó a Valentín Barco tras la semifinal del Mundial 2026 en Atlanta, donde Argentina venció 2-1 a Inglaterra por el pase a la final del torneo.
- El cruce ocurrió cuando Bellingham golpeó la cabeza de Barco en medio del festejo argentino, provocando un empujón del 'Colo' antes de ser separados por otros jugadores.
- Tras superar el tenso episodio, la Selección Argentina ya se enfoca en la final del Mundial contra España, donde buscará consagrarse bicampeona del mundo.
La clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026 dejó una escena de máxima tensión una vez finalizado el partido. Mientras los jugadores de Lionel Scaloni celebraban el triunfo por 2-1 sobre Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Jude Bellingham protagonizó un fuerte cruce con Valentín "Colo" Barco.
El episodio ocurrió cuando el exfutbolista de Boca festejaba la clasificación junto a Lautaro Martínez y Julián Álvarez. En medio de la celebración, Bellingham, todavía visiblemente afectado por la eliminación, irrumpió en el grupo y golpeó con la mano la cabeza del mediocampista argentino.
La reacción de Barco fue inmediata. El joven volante respondió con un empujón, lo que generó algunos segundos de tensión entre ambos futbolistas en pleno campo de juego.
Afortunadamente, la situación no escaló. Varios jugadores y miembros de ambos planteles intervinieron rápidamente para separar a los protagonistas y evitar que el enfrentamiento pasara a mayores.
El incidente se produjo apenas instantes después del pitazo final que confirmó la remontada de la Selección Argentina. El equipo de Lionel Scaloni se impuso por 2-1 gracias a los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, luego de comenzar en desventaja por el tanto de Anthony Gordon.
Con el conflicto ya controlado, los jugadores argentinos retomaron los festejos junto a sus familias y los miles de hinchas que acompañaron al equipo en Atlanta, celebrando el pase a la segunda final mundialista consecutiva.
ð¨ð¨JUDE BELLINGHAM TRÃS REMONTÃ CONTRE VALENTIN BARCO EN FIN DE MATCHâ¦ ð¤¯ð± pic.twitter.com/XcaWvwGwzA— Instant Foot â½ï¸ (@lnstantFoot) July 15, 2026
Ahora, con el episodio ya superado, la Selección pondrá toda su atención en el próximo desafío: la final del Mundial 2026 frente a España, en la que buscará conquistar el bicampeonato del mundo.