El pase de Argentina a la final del Mundial 2026 desató la euforia de los famosos: así lo celebraron

Martita Fort también estuvo presente en el estadio para alentar a la Selección. Luego del triunfo compartió una estampita con su imagen y un mensaje dedicado al equipo de Lionel Scaloni. “Santa Martita bendice a nuestra Selección”, se lee en la imagen publicada por la hija de Ricardo Fort, que se sumó a la celebración por la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.