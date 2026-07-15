Mundial 2026

El pase de Argentina a la final del Mundial 2026 desató la euforia de los famosos: así lo celebraron

Desde el "santuario" dedicado a Diego Maradona hasta los mensajes en redes sociales y la presencia en el estadio, las figuras compartieron su emoción tras el 2-1 frente a Inglaterra.

El pase de Argentina a la final del Mundial 2026 desató la euforia de los famosos: así lo celebraron
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Famosos argentinos celebraron en redes y estadios la clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026 tras vencer hoy 2 a 1 a Inglaterra en la semifinal.
  • Figuras como Pampita, Lali Espósito y Martita Fort compartieron sus festejos íntimos y rituales, como altares a Maradona, reflejando la histórica rivalidad futbolística.
  • Este triunfo histórico posiciona a Argentina de cara al bicampeonato en la final contra España, consolidando el fervor popular y el impacto mediático del equipo de Scaloni.
Resumen generado con IA

Argentina volvió a escribir una página histórica en el fútbol. La Selección derrotó 2 a 1 a Inglaterra y se clasificó a una nueva final del Mundial 2026, donde enfrentará a España en busca del bicampeonato. 

Como ocurrió durante todo el torneo, la victoria generó una catarata de reacciones en las redes sociales, donde distintas figuras del espectáculo mostraron cómo vivieron una noche cargada de emoción.

Carolina "Pampita" Ardohain siguió la semifinal desde su hogar, acompañada por tres de sus hijos: Beltrán y Benicio Vicuña, y Ana García Moritán. Todos lucieron la camiseta azul con la que jugaron Lionel Messi y el resto del plantel argentino.

Pedro Rosemblat y Lali Espósito montaron un santuario en homenaje a Diego Armando Maradona para seguir el duelo frente a Inglaterra. El ritual pareció dar resultado, ya que ambos terminaron celebrando con entusiasmo la clasificación argentina.

"Te amo enana faquera y argentina", escribió el conductor de streaming junto a una foto de ambos en plena celebración.

El pase de Argentina a la final del Mundial 2026 desató la euforia de los famosos: así lo celebraron

Por su parte, la cantante y actriz compartió en su cuenta de Instagram la imagen de la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", que los jugadores exhibieron una vez finalizado el encuentro.

El pase de Argentina a la final del Mundial 2026 desató la euforia de los famosos: así lo celebraron

Ian Lucas fue uno de los famosos que vivió la histórica victoria desde las tribunas. El youtuber asistió al estadio junto a su pareja, Renata Mónaco, y tras el encuentro publicó una serie de imágenes para reflejar su alegría. "A casa ingleses. Esto es Argentina papá", escribió al compartir el festejo por el triunfo que depositó al equipo nacional en una nueva final mundialista.

Martita Fort también estuvo presente en el estadio para alentar a la Selección. Luego del triunfo compartió una estampita con su imagen y un mensaje dedicado al equipo de Lionel Scaloni. “Santa Martita bendice a nuestra Selección”, se lee en la imagen publicada por la hija de Ricardo Fort, que se sumó a la celebración por la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

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