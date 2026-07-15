Lautaro Martínez, emocionado tras llevar a Argentina a la final: "Siempre soñé con hacer este gol"
El delantero marcó de cabeza el 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y, entre lágrimas, recordó a sus padres, habló de sus hijos y reveló que había anticipado su gol antes del partido.
Resumen para apurados
- Lautaro Martínez clasificó a Argentina a la final del Mundial 2026 tras marcar de cabeza el 2-1 definitivo ante Inglaterra en la semifinal disputada en Atlanta.
- El delantero, que ingresó desde el banco, buscaba revancha tras no convertir en Qatar 2022. Con este tanto suma tres goles en el torneo actual, asistido por Lionel Messi.
- Este triunfo asegura el pase de la Selección Argentina a la final del próximo domingo contra España, donde el equipo buscará consagrarse bicampeón del mundo consecutivamente.
Lautaro Martínez vivió una de las noches más emocionantes de su carrera. El delantero ingresó desde el banco y marcó de cabeza el gol del triunfo por 2-1 sobre Inglaterra que clasificó a la Selección a la final del Mundial 2026. Después del encuentro, todavía con lágrimas en los ojos, compartió un conmovedor testimonio sobre su familia, su infancia y el sueño que acababa de cumplir.
El atacante recordó el sacrificio de sus padres y confesó que el gol que convirtió en Atlanta era una imagen que lo acompañaba desde chico. "No sé, la verdad... Es muy fuerte esto... La primera vez que mi viejo me compró un par de botines siempre soñé con hacer este gol", expresó visiblemente emocionado.
Luego dedicó unas palabras a su madre, a quien reconoció como uno de los grandes pilares de su carrera. "Para mi vieja, que desde el día que me fui a Racing jamás dejó de tender mi cama, y eso vale más que un gol, una final", afirmó.
También habló del cambio que significó la llegada de sus hijos a su vida y cómo modificaron su manera de afrontar el fútbol y los momentos más importantes. "Tengo a mis dos hijos que me han cambiado la vida desde que llegaron, bajé un cambio. Disfruto de todo esto, hoy soy un hombre y disfruto de la vida", señaló.
La revancha que tanto esperaba
El Mundial 2026 también tiene un significado especial para Lautaro Martínez. Después de no poder convertir en Qatar 2022, el delantero llegó a este torneo con el deseo de tener una revancha personal. Y, según reveló, presentía que este momento iba a llegar.
"Lo soñé, te lo juro. Se lo dije a Alexis (Mac Allister) que iba a hacer un gol, le dije a Facu (Medina) que iba a entrar y lo iba a ganar", contó.
Cómo explicó la victoria sobre Inglaterra
Ya con mayor tranquilidad, el goleador analizó el desarrollo del partido y destacó la fortaleza del equipo de Lionel Scaloni para revertir un encuentro que se había complicado tras el gol inglés.
"Este equipo sigue demostrando de qué está hecho. Ellos se cansaron, presionaron 60 minutos, después no daban más", explicó.
Además, sostuvo que el tanto de Anthony Gordon terminó modificando el desarrollo del juego a favor de la Argentina.
"Cuando encontraron el gol se metieron atrás y nos dio tranquilidad a la hora de mover la pelota. Conseguimos los goles y volvemos a jugar una final del mundo", analizó.
Con su conquista frente a Inglaterra, Lautaro Martínez continúa firmando un Mundial de gran nivel. El delantero ya había convertido en la fase de grupos ante Jordania y volvió a aparecer en los cuartos de final contra Suiza. Ahora, con tres goles en el torneo, intentará volver a ser decisivo el próximo domingo, cuando Argentina enfrente a España en busca del bicampeonato del mundo.