Lautaro Martínez, emocionado tras llevar a Argentina a la final: "Siempre soñé con hacer este gol"

Lautaro Martínez vivió una de las noches más emocionantes de su carrera. El delantero ingresó desde el banco y marcó de cabeza el gol del triunfo por 2-1 sobre Inglaterra que clasificó a la Selección a la final del Mundial 2026. Después del encuentro, todavía con lágrimas en los ojos, compartió un conmovedor testimonio sobre su familia, su infancia y el sueño que acababa de cumplir.