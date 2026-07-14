Mbappé fue autocrítico tras la eliminación de Francia: "No hicimos el partido que queríamos"

El capitán francés también lamentó que los mediocampistas españoles Fabián Ruiz y Rodri dispusieran de "mucho tiempo para jugar". "Técnicamente, nuestros primeros pases y nuestros primeros controles no estuvieron a la altura de una semifinal del Mundial. Cuando sumás todo eso, el resultado es una derrota", explicó. "Es una gran decepción, por supuesto, pero, si somos objetivos, hoy no reunimos todos los ingredientes necesarios para llegar a la final".