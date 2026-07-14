Mbappé fue autocrítico tras la eliminación de Francia: "No hicimos el partido que queríamos"

Resumen para apurados
- El capitán francés Kylian Mbappé fue autocrítico tras la eliminación de Francia ante España por 2-0 en las semifinales del Mundial 2026 en Arlington por fallas tácticas.
- La derrota se debió a imprecisiones técnicas francesas y al control del juego de España, que aprovechó un penal de Lucas Digne para abrir el marcador y dominar el partido.
- Esta eliminación frustra el sueño de Francia de llegar a la final, obligando a una reestructuración del equipo de cara a los próximos compromisos internacionales.
Francia, eliminada este martes en las semifinales del Mundial 2026 tras caer 2-0 ante España en Arlington, "no hizo el partido que quería hacer", lamentó su capitán, Kylian Mbappé.
"Creo que no hicimos el partido que queríamos hacer, ni tácticamente, ni técnicamente, ni en el nivel general que mostramos. Y cuando no hacés lo que se supone que debés hacer en una semifinal de un Mundial, no ganás", analizó el delantero del Real Madrid en declaraciones a M6.
Mbappé reconoció que los "Bleus" cometieron "demasiadas imprecisiones técnicas" como para "hacerles daño cuando teníamos que hacerlo".
"España siguió su plan, al que siempre se mantiene fiel: es un equipo al que le gusta tener el control del balón y marcar el ritmo del partido. Nuestro objetivo era presionarlos arriba para evitar que impusieran ese falso ritmo, porque en el control del juego son mejores que nosotros. Y no lo conseguimos", señaló.
El capitán francés también lamentó que los mediocampistas españoles Fabián Ruiz y Rodri dispusieran de "mucho tiempo para jugar". "Técnicamente, nuestros primeros pases y nuestros primeros controles no estuvieron a la altura de una semifinal del Mundial. Cuando sumás todo eso, el resultado es una derrota", explicó. "Es una gran decepción, por supuesto, pero, si somos objetivos, hoy no reunimos todos los ingredientes necesarios para llegar a la final".
"Para nosotros era un sueño llegar a la final, darle a nuestro país la posibilidad de seguir soñando y de hacer historia. Cuando se gana, se gana con la cabeza alta; por eso, cuando se pierde, también hay que hacerlo con la cabeza alta", añadió. Además, reconoció que en el vestuario francés había "muchísima decepción".
El mediocampista Rayan Cherki fue todavía más contundente al admitir que la Roja fue "mejor" que Francia "en todos los aspectos del juego".
"Lo querían más que nosotros. Es una pena porque estoy convencido de que seguimos siendo un mejor equipo, pero esta tarde fueron mejores que nosotros", lamentó en declaraciones a beIN Sports.
El volante del Manchester City evitó responsabilizar al lateral Lucas Digne, quien cometió el penal sobre Lamine Yamal que derivó en el primer gol español.
"Es una acción del juego, esto es fútbol. Tenemos la obligación de asumirlo entre todos. En el descanso estábamos unidos. Sabíamos que recibir un segundo gol iba a complicarlo todo. Con el 2-0 abajo ya no era la misma historia. Hoy la decepción es inmensa", concluyó.