Perdón, pero Argentina-Inglaterra ya es el monotema

En fin, a no engañarse: ganó bien Argentina. Debió haber resuelto todo con mucha anticipación, pero está claro que la música no es la misma de Qatar. Lo dijo el propio Scaloni; no siempre se puede jugar así. Por eso la importancia de MacAllister marcando como lo hizo más de una vez en Liverpool, o de Lautaro definiendo como le es habitual en Inter. Si el 10 no alcanza las prestaciones de costumbre, pues bien, son sus escuderos los llamados a dar la cara. Y respondieron. Sin Messi, son jugadores de élite en ligas top; con Messi al lado, pasan a ser la clase obrera que lo secunda. Fue la clave del campeón de 2022, será fundamental para lo que viene.