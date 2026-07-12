Cartas de lectores I: precios de electrodomésticos

Salí a averiguar precio de cocina a gas, y entré a dos negocios del rubro, uno una empresa tucumana de muchos años y el otro de una cadena nacional y me sorprendí y quedé estupefacto pues en ambos lugares después de averiguar el precio les solicité que me los escribieran para consultar con mi señora, para decidir qué comprar; en ambos lugares me respondieron que no podían porque tenían prohibido hacer presupuestos escritos. ¿Esto qué significa? ¿que se viene una hiperinflación y están asegurando la rentabilidad?