OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores I: precios de electrodomésticos
Hace 3 Hs

Salí a averiguar precio de cocina a gas, y entré a dos negocios del rubro, uno una empresa tucumana de muchos años y el otro de una cadena nacional y me sorprendí y quedé estupefacto pues en ambos lugares después de averiguar el precio les solicité que me los escribieran para consultar con mi señora, para decidir qué comprar; en ambos lugares me respondieron que no podían porque tenían prohibido hacer presupuestos escritos. ¿Esto qué significa? ¿que se viene una hiperinflación y están asegurando la rentabilidad?

Arnaldo Grosvald                                                

arnaldogrosvald@hotmail.com

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