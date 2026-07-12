La misa de hoy: Dios sigue sembrando

La parábola del sembrador no solo sigue vigente, sino que adquiere una fuerza nueva en un mundo profundamente transformado por la tecnología. Quizá hoy el problema ya no sea la falta de semilla: nunca hubo tantas palabras, tantos mensajes, tantas opiniones y tanta información. La pregunta decisiva sigue siendo la misma que planteó Jesús: ¿qué clase de tierra es nuestro corazón?

El corazón disperso

Vivimos en una civilización donde las notificaciones compiten constantemente por nuestra atención. El verdadero campo de batalla ya no es solo el espacio físico, sino el interior de la persona. Algoritmos, redes sociales y pantallas buscan ocupar cada instante de silencio.

La semilla de la Palabra no encuentra dificultades porque Dios haya dejado de hablar, sino porque muchas veces ya no sabemos escuchar. La primera conversión consiste en recuperar el silencio. No hay tierra fértil sin silencio interior.

Cultura de lo inmediato

Jesús habla de la semilla que cae sobre terreno pedregoso y no echa raíces. Nuestra cultura privilegia lo rápido, lo instantáneo y lo emocional. Se buscan experiencias intensas, pero cuesta perseverar; abundan las conexiones, pero escasean los vínculos; se consume información, pero falta sabiduría.

También la fe puede volverse superficial cuando se reduce a emociones pasajeras o frases inspiradoras sin una verdadera vida de oración, sacramentos y conversión.

La Palabra necesita tiempo para echar raíces, porque Dios no transforma desde la superficie sino desde el corazón.

Nuevas idolatría

Jesús menciona las preocupaciones y las riquezas que ahogan la semilla.

Hoy esos espinos adoptan nuevas formas:

- la obsesión por el rendimiento

- la ansiedad permanente

- la búsqueda de reconocimiento

- el consumismo

- la dependencia digital

- la construcción de una identidad basada en la imagen pública más que en la verdad personal.

No siempre son pecados evidentes; muchas veces son ocupaciones legítimas que terminan ocupando el lugar de Dios.

La buena tierra

La buena tierra no es un corazón perfecto. Es un corazón humilde, que acepta ser trabajado por Dios.

La tierra fértil sabe dejarse arar, aceptar las crisis, recibir la lluvia y esperar los tiempos de Dios. La fecundidad cristiana nunca es el resultado exclusivo del esfuerzo humano; es siempre cooperación con la gracia.

Dios sigue sembrando. Lo más sorprendente de la parábola es el sembrador. Dios continúa sembrando incluso donde nosotros solo vemos fracaso. Sigue confiando en la libertad humana. No deja de derramar su gracia sobre una humanidad cansada, dividida y muchas veces indiferente.

Mientras algunos anuncian el ocaso de la fe, Cristo sigue sembrando el Evangelio en las familias, en las universidades, en las empresas, en las redes sociales, en la cultura y también en los corazones heridos. Su esperanza es mayor que nuestro pesimismo.

Podríamos resumir: hoy el problema no es la escasez de información, sino la pobreza de interioridad. No falta semilla; falta tierra. No falta comunicación; falta comunión. No falta tecnología; falta silencio para escuchar la voz de Dios.

¿Qué está pasando con la tierra de nuestro corazón? ¿Es un camino endurecido, un terreno superficial, un campo lleno de espinos o una tierra buena donde la Palabra puede dar fruto al 30%, al 60% y al 100% por uno?

De este modo, la parábola revela toda su actualidad: el verdadero desafío del siglo XXI no es solo desarrollar una inteligencia cada vez más poderosa, sino cultivar un corazón ca}da vez más disponible para Dios, porque únicamente un corazón habitado por la Palabra puede humanizar un mundo saturado de información y necesitado de esperanza.